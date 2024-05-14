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Российские учёные создали «умную» повязку для лечения хронических ран, где используется принцип электростимуляции.
Так, благодаря этому процессу привлекаются иммунные клетки в очаг воспаления, улучшается насыщение тканей кислородом, обеспечивается антибактериальный эффект. Кроме этого, устройство позволит отслеживать состояние среды раны и передавать соответствующие данные на цифровые устройства.
Как пишет RT, аналогов в мире такого изобретения сегодня нет. Уточняется, что на данный момент разработка находится на стадии прототипа.
А группа зарубежных учёных обнаружила, что тяжесть лихорадки денге в Азии и Южной Америке можно предсказать по температуре поверхности моря в Индийском океане. Как передают argumenti.ru со ссылкой на «phys.org», новое исследование показало, что температура поверхности воды океана до сезона денге может быть гораздо более точным предиктором тяжести вспышки.
Ранее сообщалось, что российские учёные нашли способ повысить эффективность поиска нефтяных месторождений.
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Как пишет RT, аналогов в мире такого изобретения сегодня нет. Уточняется, что на данный момент разработка находится на стадии прототипа.
А группа зарубежных учёных обнаружила, что тяжесть лихорадки денге в Азии и Южной Америке можно предсказать по температуре поверхности моря в Индийском океане. Как передают argumenti.ru со ссылкой на «phys.org», новое исследование показало, что температура поверхности воды океана до сезона денге может быть гораздо более точным предиктором тяжести вспышки.
Ранее сообщалось, что российские учёные нашли способ повысить эффективность поиска нефтяных месторождений.
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Мелисса Тимофеева