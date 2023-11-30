От малярии в 2022 году только в 11 странах погибло более 400 тысяч человек

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В прошлом году заболеваемость малярией увеличилась на 16 млн случаев по сравнению с данными до пандемии COVID-19 в 2019 году.
В 11 странах мира, которые наиболее пострадали от этого заболевания, зарегистрировано 426 тысяч смертей и 167 млн случаев, сказано в докладе о малярии за 2023 год на сайте ВОЗ.
В число 11 стран, которые сильнее всего страдают от малярии, входят Танзания, Буркина-Фасо, Мозамбик, Гана, ДР Конго, Индия, а также Камерун, Мали, Нигер, Нигерия и Уганда.
Всё это происходит на фоне устойчивости болезни к лекарствам и инсектицидам, гуманитарных кризисов, нехватки ресурсов для борьбы с малярией.
Малярия - инфекция, которая передаётся через укус комара.
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В число 11 стран, которые сильнее всего страдают от малярии, входят Танзания, Буркина-Фасо, Мозамбик, Гана, ДР Конго, Индия, а также Камерун, Мали, Нигер, Нигерия и Уганда.
Малярия - инфекция, которая передаётся через укус комара.
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Мария Фирсова