Заболеваемость корью детей в России выросла в 262 раз в 2023 году

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В РФ с января по сентябрь 2023 года зарегистрировали 4,9 тысяч случаев кори среди несовершеннолетних.
Данные показатели в 262 раза превышают показатели 2022 года. Тогда зафиксировали 19 случаев. ТАСС сообщает, что данные представила Президент Союза педиатров России, профессор, академик РАН Лейла Намазова-Баранова во время конференции
«Лучшие практики в подходах развития программ иммунизации».
По словам Намазовой-Барановой существенно растёт заболеваемость коклюшем: в прошлом году были зарегистрированы 1,6 тысяч случаев, а в 2023 уже 17,4 тысяч случаев.
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«Лучшие практики в подходах развития программ иммунизации».
«Как только мы ослабляем свои усилия [по вакцинации] - инфекции возвращаются», — заявила педиатр.Эксперт отметила, что врачам необходимо следить, чтобы дети и другие целевые группы прививались в соответствии с календарем вакцинации.
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Мария Фирсова