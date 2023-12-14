Озвучена основная ошибка по уходу за кожей зимой

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«Одна из основных ошибок — использование агрессивных очищающих средств. Холодный воздух и ветер оказывают негативное воздействие на кожу, поэтому очищающие средства сильного действия могут сушить ее еще больше и раздражать. Лучше выбирать мягкие, увлажняющие гели с нейтральным PH или молочко для очищения, которые не лишают кожу естественного увлажнения», — отметил в беседе с Газета.ру Пачкай.
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