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Озвучена основная ошибка по уходу за кожей зимой

Косметолог Пачкай: Ошибка – использование агрессивных очищающих средств
14 декабря 2023, 16:18
Фото: istockphoto.com/Galina Zhigalova

Фото: istockphoto.com/Galina Zhigalova

Врач-косметолог Дмитрий Пачкай заявил, что основной ошибкой по уходу за кожей в зимний период является применение агрессивных очищающих средств.

Он напомнил, что зимой кожа подвержена влиянию холодного сухого воздуха, а потому нуждается в более бережном уходе.

«Одна из основных ошибок — использование агрессивных очищающих средств. Холодный воздух и ветер оказывают негативное воздействие на кожу, поэтому очищающие средства сильного действия могут сушить ее еще больше и раздражать. Лучше выбирать мягкие, увлажняющие гели с нейтральным PH или молочко для очищения, которые не лишают кожу естественного увлажнения», — отметил в беседе с Газета.ру Пачкай.

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Воробьёв ответил на вопрос «Прямой линии» с президентом о строительстве больницы в Балашихе
14 декабря 2023, 14:26

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва

Новую большую больницу в Балашихе планируется открыть в 2027 году. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, отвечая на вопрос от жителя Балашихи, поступивший на прямую линию с президентом.
«В Балашихе ЦРБ постройки 1966 года. Когда построят новую? Да, мы не Москва, но в больнице нуждаемся», – отметил житель. 
 Воробьёв поблагодарил Владимира Путина за поддержку большого проекта строительства новой большой больницы в Балашихе. 
«Она нужна для всего востока Подмосковья, это более 1 млн человек. 6 декабря мы заключили госконтракт на строительство. Это будет большая многопрофильная клиника на 1,2 тыс коек и 300 посещений в смену со в современными технологиями и квалифицированными кадрами», – написал глава региона в своём телеграм-канале
По словам губернатора, в больнице будет шесть блоков: два хирургических, центральный с приёмным отделением, реанимацией и операционными, терапевтический, служебно-бытовой, а также консультативно-диагностический центр.
«Мы активно работаем с федеральным правительством, чтобы начать строить как можно скорее. Больница появится на месте заброшенного госпиталя КГБ. Занимаемся проектной документацией. Планируем открыть медучреждение в 2027 году», – заключил Андрей Воробьёв
В четверг президент России Владимир Путин подводит итоги года в формате пресс-конференции, совмещённой с «Прямой линией». 

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#медицина
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Названы неочевидные ранние признаки деменции
DE: падения с лестницы являются первыми симптомами деменции
14 декабря 2023, 13:59

Фото: istock / PIKSEL

Нарушения координации и падения с лестницы являются ранними симптомами деменции. Об этом неочевидном признаке рассказала британская благотворительная организация по борьбе с деменцией Alzheimer Scotland, пишет Daily Express.
Там отметили, что в основном, деменцию и болезнь Альцгеймера связывают с потерей памяти, снижением умственных способностей и проблемами с речью. Но симптомы этого заболевания могут различаться в зависимости от участка мозга, которое поразила болезнь. 

«Человек с деменцией может чаще поскальзываться, спотыкаться, падать. Вы можете заметить, что он шаркает при ходьбе и не поднимает ноги», — отметили в Alzheimer Scotland.
Помимо этого, человеку становится сложнее преодолевать лестницы. Это связано с нарушением зрительно-пространственного восприятия. При появлении подобных признаков, стоит обратится к врачу, а также установить удобные перила для безопасности больного. 

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Врач Белкорей рассказала, как предупредить сердечную недостаточность
Врач Белкорей рекомендовала бегать можно трусцой
14 декабря 2023, 13:51

Фото: istockphoto.com/Kubra Cavus

Кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Ольга Белкорей заявила, что для предупреждения хронической сердечной недостаточности нужно постоянно посещать специалистов и проверяться, а также вести здоровый образ жизни.
Так, врач рекомендовала ввести в свой режим дня умеренные физические нагрузки по согласованию со специалистом.

«Бегать можно трусцой и только по рекомендации врача. Основные кардионагрузки – это ходьба в умеренном темпе, велосипед и плавание. Также надо принимать лекарственные препараты, которые уменьшают частоту сердечных сокращений и предотвращают прогрессирование сердечной недостаточности», — отметила в беседе с «Москвой 24» Белкорей.

Кроме этого, она заявила о важности ограничения в рационе соли и жидкости.

Ранее артист Александр Панайотов поделился секретом похудения. Немаловажную роль в потере веса сыграл рацион.

«Я сижу только на воде и на рыбе. Каждый день ем сибас и лосось. Лишь иногда добавляя обезжиренный йогурт в качестве белка и отруби», – рассказал в беседе с utro.ru Панайотов.

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#здоровье
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Педиатр Гусарова советует делать физические упражнения для младенцев ежедневно
14 декабря 2023, 12:52

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Педиатр НИКИ детства советует физические упражнения для младенцев делать ежедневно. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врач-педиатр НИКИ детства Ксения Гусарова отметила, что физическим развитием малыша важно начать заниматься как можно раньше.

«Физическая активность рекомендована детям всех возрастов. <…> Занятия развивающей гимнастикой мы рекомендуем начинать с 2-3 месяцев. Есть множество комплексов, которые мама может делать дома самостоятельно. Хорошо, если до начала занятий мама проконсультируется с педиатром или в кабинете здорового ребёнка, чтобы быть уверенной в правильной направленности упражнений», - поделилась Ксения Гусарова.

Специалист добавила, что простые игры, ползание по коврику, плавные массажи и купание в теплой воде способствуют стимулированию моторики, сенсорики и укреплению здоровья ребенка.

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Подмосковные врачи используют новые виды гибридных сосудистых операций
14 декабря 2023, 12:24

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Новые виды гибридных сосудистых операций начали выполнять люберецкие врачи. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В Люберецах рентген-хирурги Регионального сосудистого центра и специалисты отделения сосудистой хирургии начали проводить совместные операции, которые  жизненно необходимы больным с многоуровневым поражением сосудов.

«Стандартом исследования при поражении сосудов является КТ-ангиография, которая прокрашивает все сосуды и с помощью специальной программы мы можем измерить диаметр сосуда, определить длину пораженного участка. <…> В результате консилиума с рентген-хирургами разрабатываем план операции. Сосудистые хирурги создают искусственный сосуд, чтобы обойти атеросклеротическую бляшку, а рентген-хирурги выполняют баллонную ангиопластику<…>», — отметил заведующий отделением сосудистой хирургии Агита Разгоев.

Стоит отметить, что гибридные операции являются самыми сложными и занимают длительное время. Но благодаря открытию в 2023 году второго ангиографического комплекса, новые виды операций в Люберецкой больнице проводятся планово. 

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Телемедицинской консультацией в Подмосковье беременные воспользовались 90 тысяч раз
14 декабря 2023, 11:49

Фото: istockphoto / Kostikova

В Подмосковье беременные женщины проконсультировались с врачом через Интернет уже почти 90 тыс. раз. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Благодаря онлайн-приемам со специалистами в рамках проекта «Наша женская консультация» беременные женщины могут получить помощь не выходя из дома.

«Такие онлайн-приемы позволяют сэкономить время на походе к врачу, кроме того, медицинскую помощь женщина может в любом удобном для нее месте. <…> С начала года для беременных женщин было проведено уже почти 90 тыс. телемедицинских консультаций», - отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова. 

Стоит отметить,что воспользоваться данным видом консультации женщинам необходимо обратиться к лечащему врачу или закрепленному за ней сотруднику. Также для них в Московской области работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье».

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В Подмосковье спасли девочку, которая из-за простуды оказалась в реанимации
14 декабря 2023, 11:06

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Сергиево-Посадские врачи спасли девочку, которая из-за простуды оказалась в реанимации. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

11-летняя девочка поступила в больницу с выраженной желтушностью кожных покровов и повышенной температурой.

«У пациентки была анемия, тромбоцитопения, гипербилирубинемия в острой стадии. <…> После переливания компонентов крови состояние пациентки начало улучшаться, однако уровень тромбоцитов оставался низким. С учетом проведенных обследований и консультаций у ребенка была выявлена иммунная форма гемолитической анемии. После суток в реанимации девочка была переведена в детское отделение<…> », - поделилась заведующая педиатрическим отделением Сергиево-Посадской больницы Любовь Васильева.

Кроме этого, дальнейшее лечение ребенка было согласовано с заведующим гематологическим отделением Одинцовской больницы. По словам врачей такое состояние было спровацировано ранее перенесенной вирусной инфекцией.

Стоит отметить, что на сегодняшний день пациентка уже выписана из больницы.

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Аллерголог Бондренко рассказала о профилактике бронхиальной астмы у детей
14 декабря 2023, 10:24

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Аллерголог НИКИ детства Алёна Бондренко рассказала о причинах и профилактике бронхиальной астмы. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врач рассказала, что при хроническом воспалительном заболевании дыхательной системы наблюдается затрудненное дыхание, одышка, удушье, приступы кашля или свистящие хрипы.

«Причиной развития бронхиальной астмы у детей часто бывают аллергены, такие как пылевые клещи, тараканы, шерсть животных, пыльца растений. При этом влияние на развитие астмы оказывают наследственность и ожирение. Под воздействием аллергенов воспаляется слизистая оболочка бронхов, что вызывает сужение просвета бронхов», — отметила Алёна Бондренко.

Аллерголог поделилась,что лучше всего в рамках профилактики бронхиальной астмы нужно вовремя лечить аллергический ринит и атопический дерматит, а также сформировать здоровый образа жизни и стараться не  подвергать детей пассивному курению.

Стоит отметить, что с начала 2023 года в НИКИ детства появилось уникальное для Подмосковья отделение детской аллергологии и иммунологии.

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Едва чувствующему оргазмы пожилому мужчине дали совет
Guardian: сексолог Стивенсон дала совет еда чувствующему оргазм пожилому мужчине
14 декабря 2023, 09:30

Фото: istock / monkeybusinessimages

Сексолог, психотерапевт Памела Стивенсон Коннолли дала совет пожилому мужчине, который перестал чувствовать оргазм. Об этом пишет The Guardian.

К эксперту за помощью обратился 68-летний мужчина. Он обжаловался на проблемы с сексуальным удовлетворением на протяжении последних лет. 

 «Я все еще чувствую желание и возбуждение, но оргазм часто разочаровывает. Иногда единственное свидетельство оргазма — эякуляция», — поделился мужчина.
Коннолли посоветовала ему обратится к терапевту, так как к проблемам с оргазмами могли привести заболевания, гормональные нарушения или прием каких-либо препаратов. Она предложила изучить информацию о лекарствах, которые мужчина принимает, поскольку от лекарств может быть побочный эффект. Также на сексуальные  проблемы может влиять стресс, депрессия и тревожность. 

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