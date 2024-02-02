Озвучена основная причина плохого сна

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Сомнолог Павел Кудинов назвал основной и самой распространённой причины плохого сна нарушение его гигиены и режима дня.
«Стоит разобраться в том, откуда у нас вообще берется плохой сон. Первая и самая распространенная причина — это нарушение гигиены сна. Если человек просыпается всегда в разное время и при этом испытывает проблемы с засыпанием, необходимо нормализовать режим. Выберите, в какой час утром вам нужно проснуться, и уже через неделю-другую вы будете хотеть спать в одно и то же время», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Кудинов.
Что касается специальных препаратов для сна, то здесь врач рекомендовал прибегать к ним только после того, как остальные средства не помогли. Для лучшего сна лучше, по его словам, пить экстракты трав.
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