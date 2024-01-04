Врач-сомнолог Черкасова дала советы по организации режима дня в праздники

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В новогодние праздники важно правильно организовать режим дня. О том, как это сделать, в беседе с RT рассказала врач-сомнолог кандидат медицинских наук София Черкасова.
Она отметила, что в новогоднюю ночь человек может лечь довольно поздно, но проснуться желательно не позднее десяти часов утра. Затем следует вставать, сокращая время на час. То есть, на следующий день – в девять утра, через день – в восемь и так далее. Следуя такому правилу, уже к 4-5 января человек восстановит свой режим.
Собеседница RT подчеркнула, что постепенное налаживание режима будет намного комфортнее для человека, чем резкий подъём в семь утра в первый рабочий день после 13 часов сна в каждую предыдущую ночь.
Также Черкасова призвала отказаться от употребления кофеиносодержащих продуктов, таких как кофе, чай и шоколад, во второй половине дня.
Вместо этого следует отдать предпочтение активностям. Все новогодние праздники рекомендуется кататься на коньках и лыжах, отправляться на прогулки с семьёй или друзьями.
В заключение сомнолог посоветовала регулировать потребление алкоголя, поскольку он делает сон поверхностным и менее восстанавливающим.
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Собеседница RT подчеркнула, что постепенное налаживание режима будет намного комфортнее для человека, чем резкий подъём в семь утра в первый рабочий день после 13 часов сна в каждую предыдущую ночь.
Вместо этого следует отдать предпочтение активностям. Все новогодние праздники рекомендуется кататься на коньках и лыжах, отправляться на прогулки с семьёй или друзьями.
В заключение сомнолог посоветовала регулировать потребление алкоголя, поскольку он делает сон поверхностным и менее восстанавливающим.
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Анастасия Чинкова