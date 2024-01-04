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Врач-сомнолог Черкасова дала советы по организации режима дня в праздники

04 января 2024, 10:43
Фото: iStock/Prostock-Studio

Фото: iStock/Prostock-Studio

В новогодние праздники важно правильно организовать режим дня. О том, как это сделать, в беседе с RT рассказала врач-сомнолог кандидат медицинских наук София Черкасова.
Она отметила, что в новогоднюю ночь человек может лечь довольно поздно, но проснуться желательно не позднее десяти часов утра. Затем следует вставать, сокращая время на час. То есть, на следующий день – в девять утра, через день – в восемь и так далее. Следуя такому правилу, уже к 4-5 января человек восстановит свой режим.

Собеседница RT подчеркнула, что постепенное налаживание режима будет намного комфортнее для человека, чем резкий подъём в семь утра в первый рабочий день после 13 часов сна в каждую предыдущую ночь.


Также Черкасова призвала отказаться от употребления кофеиносодержащих продуктов, таких как кофе, чай и шоколад, во второй половине дня.

Вместо этого следует отдать предпочтение активностям. Все новогодние праздники рекомендуется кататься на коньках и лыжах, отправляться на прогулки с семьёй или друзьями.

В заключение сомнолог посоветовала регулировать потребление алкоголя, поскольку он делает сон поверхностным и менее восстанавливающим.

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#врач
#советы
#режим
#сон
#праздники
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Телеведущая Андреева рассказала, что знает содержание своего некролога
04 января 2024, 10:20

Фото: istockphoto/gpetric

Телеведущая Екатерина Андреева, которая является лицом новостного эфира Первого канала, ответила на вопрос о смерти.
Его задали во время интервью на YouTube. У телеведущей спросили, думала ли она о том, как люди будут вспоминать её после смерти и что будет написано в некрологе, пишет «Стархит».

«Я видела некрологи на дикторов советского телевидения. Поэтому я думаю, что примерно вот так же и будут говорить»,-ответила на вопрос Екатерина Андреева.
По словам Андреевой, она может быть сентиментальной и даже расплакаться. Не так давно телеведущая расплакалась, когда готовила подводку к сюжету о волонтерах.

Ранее сообщалось, что участница шоу «Пацанки» Диана Янголенко инсценировала свою смерть ради денег. Об этом сообщает издание «Стархит».

В течение нескольких дней в сети активно обсуждалась новость о смерти Янголенко. Были даже опубликованы фотографии якобы с её похорон. Однако позднее девушка в своём личном блоге написала, что жива, а ненастоящая смерть была частью социального проекта, в котором она приняла участие.

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#новости
#телевидение
#журналисты
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Спасатель рассказал, как помочь провалившемуся под лёд
Спасатель Штыб рассказал, как помочь провалившемуся под лёд человеку
04 января 2024, 10:00

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Что необходимо сделать для спасения провалившегося под лёд человека. Об этом в беседе с RT рассказал спасатель, руководитель центра обучения первой помощи FirstAid Максим Штыб.
Он отметил, что крайне опасно подходить к провалившемуся под лёд, поэтому следует сразу вызвать спасателей.

Однако для оказания первой помощи можно аккуратно подползти по льду к человеку и протянуть ему какой-нибудь длинный предмет. Это может быть доска, палка или элемент одежды.

Штыб предупредил, что ни в коем случае нельзя пытаться самостоятельно вытащить человека, протянув ему руку, поскольку в такой ситуации высок риск того, что он потянет спасателя за собой в воду.

Если человека удалось вытащить из воды, рассказывает собеседник RT, его следует по возможности согреть и переодеть в сухую одежду. Сразу же надо вызвать скорую помощь.

В заключение Штыб дал советы на случай, если вы сами оказались в такой ситуации.

В случае падения под лёд необходимо всеми силами выбираться на поверхность, не тратя при этом времени на снятие одежды, которая тянет вниз. По своему опыту спасатель рассказал, что, как правило, выживают те, кому удалось выкатиться на лёд и ползком пробираться в сторону берега. Если лёд тонкий, то можно ломать его, тем самым следуя к суше.

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#спасатели
#человек
#происшествие
#помощь
#советы
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NYT: 13-летний подросток из США первым в истории до конца прошёл «Тетрис»
04 января 2024, 06:37

Фото: iStock/jakubrupa

13-летний американец из Оклахомы Уиллис Гибсон предположительно первым в истории полностью прошел оригинальную версию игры «Тетрис», сообщила в среду газета The New York Times.
Гибсон дошёл до последнего, 157-го, уровня игры, достигнув момента, на котором игра «зависает» при счете 999999 из-за программных ограничений. До этого такое удавалось только искусственному интеллекту.

Разместивший видео своего прохождения в интернете Уиллис, играющий в «Тетрис» на соревновательном уровне с 2021 года, отметил, что рад своему достижению и отметил сложность достижения мастерства в игре.

«Я сейчас потеряю сознание, я не чувствую своих пальцев. Когда я начал играть в эту игру, я не ожидал, что когда-нибудь смогу победить или обыграть», — сказал Гибсон.

«Тетрис» был разработан ещё в 1984 году советским программистом Алексеем Пажитновым для компьютера «Электроника-60». Всемирную известность игра обрела после того, как корпорация Nintendo стала предлагать картриджи с ней для своей приставки Game Boy.

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#компьютер
#игры
#сша
#подростки
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«Известия»: В документах по делу Эпштейна фигурируют Билл Клинтон и принц Эндрю
04 января 2024, 05:57

Фото: РИА Новости/Игорь Самойлов

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк опубликовал часть документов, содержащих имена более 150 человек, так или иначе фигурирующих в деле американского финансиста Джеффри Эпштейна (Эпстина), который организовывал визиты в свой дом десятков несовершеннолетних девушек. Об этом 4 января сообщила газета «Известия».
3 января в архив суда были добавлены 40 документов. В список вошли электронные письма, отчеты свидетельских показаний и юридические заключения, о публикации которых в декабре 2023 распорядилась судья Лоретта Преска.

В списках значатся экс-президенты США Билл Клинтон и Дональд Трамп, брат нынешнего короля Великобритании Карла III принц Эндрю, основатель Microsoft миллиардер Билл Гейтс и другие знаменитости. При этом надо отметить, что наличие той или иной фамилии в списках не обязательно свидетельствует о причастности обладателя последней к преступной деятельности Эпштейна.

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#секс
#нью-йорк
#суд
#сша
#дональд трамп
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На Крымском мосту в пробку попали 900 машин
03 января 2024, 19:36

Фото: istockphoto/Ekaterina Utorova

Очередь на проезд по Крымскому мосту в среду, 3 января, вечером выросла до 895.
Об этом сообщают в телеграм-канале об оперативной обстановке на Крымском мосту.

Со стороны Крыма в пробке на 18:00 ожидают проезда 610 автомобилей, со стороны Краснодарского края в очереди стоят 285 автомобилей.

Время ожидания равняется примерно двум часам.

Ранее Владимир Зеленский выразил надежду на поддержку Запада, обратившись с просьбой предоставить Украине немецкие ракеты Taurus в интервью для The Economist. Он подчеркнул, что скорость прогресса Вооруженных сил Украины напрямую зависит от помощи, которую страна может получить от своих западных партнеров.

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#крым
#крымский мост
#новости
#пробки
#машины
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Умер актер Черняев, известный по ролям в «Глухаре» и «Склифосовском»
03 января 2024, 18:18

Фото: iStock/SergeyPankratov

Скончался 70-летний российский актер Петр Черняев.
Об этом рассказала журналист и писатель Сусанна Альперина на своей странице в Facebook*.

«Умер Петр Черняев. Петя... Киновед, кинокритик, журналист. Все пишут — актер. Да, еще и актер, ещё и режиссер, ещё и телеведущий», — сообщила Альперина.
Петр Черняев выпустился из ВГИКа в 1978 году. Он был задействован в фильмах и сериалах: «Глухарь», «Мент в законе», «Склифосовский», а также «Универ», «Интерны» и «Солдаты».

В качестве сценариста писал для проектов «Понять. Простить». Был сопродюсером фильмов «Санжира», «Сундук предков», а также «Сезон туманов».

Ранее сообщалось. что на 65-м году скончался публицист Максим Соколов. Об этом сообщила его супруга Светлана в беседе с РИА Новости.

Отмечается, что колумнист агентства умер на даче в Тверской области. Соколов на протяжении многих лет являлся обозревателем ведущих российских СМИ, работал с ВГТРК и Первым каналом. В разное время он состоял в штате газет «Коммерсантъ», «Известия», «Независимой газеты» и многих других изданий.

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#общество
#кино
#фильм
#актёр
#новости
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Психолог Глебова рассказала, почему детей-интровертов легче воспитывать
Психолог Глебова рассказала, что дети-интроверты более осторожны
03 января 2024, 17:29

Фото: iStock/fizkes

Многим родителям легче даётся воспитание детей-интровертов, нежели экстравертов. Клинический и когнитивный психолог Евгения Глебова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, чем отличается подход к таким детям.
Так, по словам специалиста, интроверты всегда с осторожностью относятся к новым людям и изменениям, что позволяет им внимательнее выбирать занятия и строить новые знакомства. С таким ребёнком родители могут не волноваться о том, что он окажется в неприятной ситуации или уйдёт с незнакомцем.

Также собеседница «Газеты.Ru» подчеркнула, что интровертные дети будут внимательно и без спешки разбираться в какой-либо теме, что-то кропотливо изучать для поиска сути. Им крайне важно понять, как устроено всё вокруг и почему именно так, а не иначе.

Кроме того, дети-интроверты никогда не стремятся стать частью шумной компании и не требуют постоянной смены впечатлений. Это позволяет родителям не ломать голову над тем, как ещё развлечь ребёнка. Им следует просто оставить его наедине с интересным занятием и не отвлекать.

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#психолог
#дети
#воспитание
#родители
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Казахстанский оператор TVCOM прекратил трансляцию российских телеканалов
03 января 2024, 16:44

Фото: istockphoto/simpson33

Оператор платного спутникового и интернет-телевидения в Казахстане TVCOM убрал из сетки вещания несколько российских телеканалов. В их числе, в частности, «Первый канал».
Также будет прекращена трансляция телеканалов «Поехали», «Время: далёкое и близкое», «Дом кино», «Телекафе», «Дом кино Premium», «Музыка Первого», «Победа», «Карусель», «Бобёр», «О!». На сайте оператора сообщается, что такое решение было принято в целях поэтапного сокращения количества телеканалов с новостной повесткой.

Также в сообщении анонсируется постепенное снижение числа зарубежных телеканалов с новостным информационным нарративом. Вместо них будут продвигаться рейтинговый телеканалы развлекательного, фильмового и познавательного формата, в том числе казахстанские.

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#музыка
#победа
#кино
#дом
#карусель
#снижение
#казахстан
#телевидение
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Фонд «Защитники Отечества» реализует проект по адаптации жилья для ветеранов СВО
03 января 2024, 15:06

Фото: пресс-служба фонда «Защитники Отечества»

Адаптация жилья для героев с инвалидностью — это одно из важнейших направлений деятельности фонда «Защитники Отечества». В рамках запущенного проекта фонд исключительно за счёт собственных средств обустраивает квартиры и дома под нужды ветеранов-инвалидов специальной военной операции.
В Московской области первые пятеро демобилизованных бойцов уже получили помощь в рамках этой программы. В их домах поставили новые входные группы, внутренние помещения оснастили системами «умный дом», в которую входят датчики, автоматические розетки, выключатели, дистанционное открытие окон, робот-пылесос. Также была приобретена и установлена специальная кухонная мебель для людей с ограниченными возможностями здоровья. Письменные столы снабдили устройством, позволяющим регулировать высоту рабочей поверхности.


Фото: пресс-служба фонда «Защитники Отечества»

По словам председателя фонда «Защитники Отечества» Анны Цивилевой, свою главную задачу она и её единомышленники видят в том, чтобы окружить заботой и вниманием каждого ветерана, обращающегося к ним, сделать его жизнь комфортной и удобной. Помогают сотрудникам фонда и добровольцы, волонтёры и просто неравнодушные люди. Например, глава городского округа Балашиха Сергей Юров принял добровольное участие в адаптивной отделке ветерана боевых действий. Он распорядился бесплатно заменить в его квартире все окна. Это изначально не входит в перечень работ по проекту.


Фото: пресс-служба фонда «Защитники Отечества»

Фонд «Защитники Отечества» был создан по поручению президента РФ Владимира Путина. Его отделения есть во всех регионах России, а значит проект по адаптации жилья для ветеранов СВО с инвалидностью будет реализовываться во всей стране.

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