Перечислены ароматы, способные повысить уровень тестостерона у мужчин

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Ароматы шалфея, сандала и пачули повышают уровень мужского тестостерона. Об этом рассказал уролог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Шамиль Алиев.
«Эфирные масла шалфея, сандала и пачули влияют на лимбическую систему мозга, стимулируя выработку гормонов. Доказано, что запах сандала повышает уровень тестостерона на 15%», — сказал Алиев в беседе с NEWS.ru.
Он порекомендовал добавлять по 2-3 капли в аромадиффузор или массажное масло.
Ранее психиатр-нарколог Виталий Холдин предупредил мужчин о риске опозориться на свидании из-за алкоголя. Он добавил, что для сохранения мужского здоровья нужно отказаться от спиртного и курения, заниматься спортом и научиться противостоять стрессам.
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