Сексолог раскрыл, что убивает интим после 50 лет

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Есть мнение, что после 50 лет сексуальная жизнь становится скучной или вообще заканчивается. Не стоит себя ограничивать из-за возраста. То же самое относится и к интимной жизни.
Психиатр, сексолог, академик РАМТН Александр Теслер в беседе с «Радио 1» рассказал, как сохранить интим после 50 лет. Он заявил, что в таком возрасте человек по-прежнему молод. По мнению эксперта, если следить за здоровьем, интим из жизни никуда не денется.
На практике, после продолжительного брака секс в отношениях становится более редким, но при этом регулярным. Разумеется, если перестань уделять время себе, в особенности своему здоровью, повесить на себя клеймо «старика», никакой секс не будет интересовать.
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«Девушки, если за собой ухаживают в 50 лет, выглядят на 30 лет. Но лучше 30-летних, потому что ухоженнее гораздо. А мужчины в 50 лет и спортом занимаются, и подтянутые, и в общем-то, следят за здоровьем, за витаминной терапией, микроэлементами», — отметил сексолог.
«Нужно за собой следить: женщинам периодически бывать у гинеколога, гинеколога-эндокринолога. У женщины в районе 50 лет наступает колебание гормонального фона и уход в климакс. А для этого существует заместительная терапия, которую назначают гинекологи-эндокринологи. Если женщина на заместительной терапии, у нее в принципе молодость продолжается, потому что она резко не стареет. Вот именно поэтому она будет желанной», — уточнил эксперт.Мужчинам также стоит проверять свой гормональный фон, в частности тестостерон. Психиатр указал на важность физического тонуса, поскольку, если перестать следить за весом и в целом за собой, мужчина становится не очень сексуально привлекателен.
«То есть в семье нужно быть таким, каким бы ты хотел быть, даже не в семье. Всегда нужно быть наготове» , — подчеркнул психотерапевт.Специалист пояснил, что важно стараться выглядеть ухоженно всегда и везде. В качестве примера он указал на новое хорошее нижнее белье, которое люди часто игнорируют и продолжают ходить в заношенном. Теслер призвал ориентироваться не на свои сексуальные интересы, а на потребность партнера и стараться закрывать их.
«Так что нужно быть в тонусе. И возраст не имеет значения. Поверьте. Даже если у тебя что-то болит, ну сходишь к доктору. Нужно держать себя в форме. И самое главное, следить за своим здоровьем. Проводить чек-ап ежегодно и посматривать на свои гормоны», — подытожил Теслер.Читайте также:
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Алина Юрчак