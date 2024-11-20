Подмосковные хирурги удалили подростку 10-сантиметровую костную опухоль

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы удалили ребёнку 10-сантиметровую костную опухоль. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступил 13-летний подросток с жалобами на объёмное твёрдое новообразование тазобедренного сустава. Диагностика выявила 10-сантиметровую доброкачественную остеохондрому, которая при несвоевременном лечении может переродиться в злокачественную.
Операция прошла благополучно и не повлияла на функции конечности. Подросток выписан на амбулаторное лечение. Восстановительный период займет около полугода. Затем пациент сможет вернуться к обычной жизни.
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«Как правило, такую опухоль обнаруживают случайно. Вначале новообразование не вызывает боли и дискомфорта. Из-за этого оно может незаметно вырасти до внушительных размеров, что может привести к деформации костей конечности. У заболевания не бывает обратного развития. Единственный метод лечения – хирургический. Мы удалили пациенту образование в пределах здоровой костной ткани», – рассказал заведующий операционным блоком МОДКТОБ Виталий Куваев.
Операция прошла благополучно и не повлияла на функции конечности. Подросток выписан на амбулаторное лечение. Восстановительный период займет около полугода. Затем пациент сможет вернуться к обычной жизни.
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Лора Луганская