В Ники детства впервые провели патогенетическое лечение ребёнка со СМА

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
В Институте детства впервые провели патогенетическое лечение ребёнка со спинальной мышечной атрофией путём интратекального введения препарата «Нусинерсен», сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Мы завершили организацию системы медицинской помощи для детей со спинальной мышечной атрофией по принципу МФЦ. Теперь дети с этим тяжелым заболеванием смогут получать всю необходимую медицинскую помощь в условиях одного учреждения», — рассказала директор НИКИ детства, главный педиатр Подмосковья, доктор медицинских наук Нисо Одинаева.
«Проводимое лечение позволяет изменить траекторию естественного течения этого тяжелого неуклонно прогрессирующего заболевания, сохранить жизнь наших пациентов и значимо улучшить ее качество», — сообщила заведующая отделением медицинской реабилитации НИКИ детства Марина Шведова.
Читайте также:
Врачи НИКИ объяснили, почему важно знать о мерах профилактики герпеса
Балашихинскую областную больницу планируют открыть в 2027 году
Прооперированный в ДКЦ мальчик через несколько дней выиграл турнир по карате
Дайана Хусинова