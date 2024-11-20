В 34 подмосковных больницы поступило около 150 аппаратов ЭКГ

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В медицинские организации Московской области поступило почти 150 аппаратов для проведения электрокардиографии. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Благодаря поступлению новых аппаратов ЭКГ мы сможем повысить качество и доступность исследований сердечно-сосудистых заболеваний. С начала года в больницы региона поступило почти 150 аппаратов ЭКГ примерно 50 млн рублей», – уточнил исполняющий обязанности министра здравоохранения Московской области Максим Забелин.Как добавили в пресс-службе, оборудование поступило в 34 больницы, в том числе Балашихинскую, Жуковскую, Красногорскую, Щёлковскую, Химкинскую и другие.
Оборудование закуплено по нацпроекту «Здравоохранение» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.
Читайте также:
Программа компенсации аренды жилья охватила 13 тыс. подмосковных медработников
Видновский гастроэнтеролог Сухорукова перечислила, кому нельзя творог
Раменский школьник упал на рюкзак с бутылкой и получил осколок в спину
Лора Луганская