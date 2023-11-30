Подмосковные врачи избавили ребенка от болевого синдрома в ноге

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Врачи МОДКТОБа помогли ребенку избавиться от годовой боли в ноге. об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В консультативно-диагностическую поликлинику МОДКТОБ обратились родители с жалобами на болевой синдром и периодическая хромота в течение года у их ребенка. В ходе обследования врачи назначили артроскопическом лечении голеностопного сустава.
Стоит отметить, что в настоящий момент пациенту назначено амбулаторное лечение с последующей реабилитацией.
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«В результате рассекающего остеохондрита таранной кости, небольшие участки хряща были отделены от прилежащей кости со смещением в полость сустава. Мы удалили свободные костные фрагменты, выполнили абразивную хондропластики, благодаря чему организм самостоятельно восстановит структуру хряща», - поделился заведующий травматолого-ортопедическим отделением № 3 МОДКТОБ Сергей Катин.
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Мира Полтева