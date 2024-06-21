Подмосковные врачи помогли стать мамой женщине с пересаженной печенью

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Врачи Московского областного НИИ акушерства и гинекологии им. В. Краснопольского помогли стать матерью 39-летней пациентке с пересаженной печенью. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В МОНИИАГ была направлена женщина с редким наследственным заболеванием – болезнью Вильсона-Коновалова. Она вызвала необратимые изменения внутренних органов. Несколько раз женщина перенесла смертельно опасные осложнения. Всё это вызвало в 2013 году необходимость пересадки печени и пожизненного лечения для подавления нежелательных реакций организма.
По её словам, на свет появился здоровый мальчик весом 3120 г и ростом 50 см. Сейчас мама и малыш чувствуют себя хорошо и уже выписаны домой.
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«Несколько раз во время беременности у пациентки возникала угроза преждевременных родов. Однако благодаря слаженной работе акушеров-гинекологов, трансплантологов, кардиологов и неврологов женщина родила с помощью кесарева сечения здорового малыша», – рассказала заведующая по здравоохранению акушерского физиологического отделения МОНИИАГ Екатерина Магилевская.
По её словам, на свет появился здоровый мальчик весом 3120 г и ростом 50 см. Сейчас мама и малыш чувствуют себя хорошо и уже выписаны домой.
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Лора Луганская