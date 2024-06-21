Подмосковные врачи помогли стать мамой женщине с пересаженной печенью

Врачи МОНИКИ спасли женщину с тяжелой формой аллергической реакции на препараты от ОРВИ. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В отделение дерматовенерологии за помощью обратилась 28-летняя девушка. Она жаловалась на резкое повышение температуры до 39°С, а также на появление на коже яркой эритемы.





В ходе осмотра у неё диагностировали токсический эпидермальный некролиз, также известный как синдром Лайелла. Девушку экстренно госпитализировали в отделение реанимации.





«Синдром Лайелла — опасное заболевание, которое может привести к летальному исходу. За короткий период времени состояние пациентов становится крайне тяжёлым. Одной из причин развития синдрома является аллергическая реакция на лекарственные препараты. В случае с этой пациенткой, причиной стал нестероидный противовоспалительный препарат, который она принимала для лечения ОРВИ. Такая реакция организма обусловлена генетической предрасположенностью человека к различным аллергическим реакциям», — объяснила завотделением дерматовенерологи Елена Зенкевич.





В реанимации пациентке провели лечение, включающее кортикостероидные гормоны, плазмаферез для очищения крови и инфузионную терапию для восстановления водно-солевого баланса. Благодаря этому удалось остановить развитие опасного заболевания в первые сутки и добиться практически полного заживления эрозий в течение трёх недель.