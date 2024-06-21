В выходные жители Подмосковья смогут пройти медосмотр в 34 парках

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Выездные бригады врачей будут проводить профилактические осмотры всех желающих в 34 парках Московской области в ближайшие выходные — 22 и 23 июня, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Акция «Проверь своё здоровье в парке» проводится в Подмосковье с начала лета, за июнь этой возможностью воспользовались уже около двух тысяч человек, отметил глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.
Для того, чтобы пройти медосмотр в парке, с собой надо будет взять паспорт и полис ОМС. Результаты осмотра поступят в личный кабинет пациента на региональном портале «Здоровье».
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«Это очень удобный формат, позволяющий получить консультацию врача в короткие сроки, на свежем воздухе и без посещения поликлиники», — добавил Сапанюк.
Для того, чтобы пройти медосмотр в парке, с собой надо будет взять паспорт и полис ОМС. Результаты осмотра поступят в личный кабинет пациента на региональном портале «Здоровье».
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Лев Каштанов