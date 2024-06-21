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Нарколог Холдин предупредил о смертельной опасности спорта после вечеринки

21 июня 2024, 11:42
Фото: iStock/Vyacheslav Dumchev

Фото: iStock/Vyacheslav Dumchev

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Спортивная тренировка после вечеринки с алкоголем может привести к инфаркту и даже к летальному исходу, об этом рассказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба министерства.
«Сейчас набирает популярность тренд на здоровый образ жизни и спорт. И есть люди, которые считают, что физическая активность может перекрыть тот вред, который они наносят себе алкоголем. Но достичь такого равновесия вряд ли получится», — заявил Холдин.
Он пояснил, что алкоголь даёт сильную нагрузку на все органы и системы человеческого тела. Если, не дав времени на восстановление, добавить к этому ещё и спортивную нагрузку, можно нанесли себе сильный вред.



«От чрезмерной нагрузки страдает сердечно-сосудистая система, могут быть скачки давления. Все это может привести к сердечно-сосудистой катастрофе — инфаркту или внезапной смерти», — предупредил нарколог.
Он также напомнил, что нет безопасных для организма доз спиртного. Поэтому желающим вести по-настоящему здоровый образ жизни следуют полностью исключить алкоголь.

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В выходные жители Подмосковья смогут пройти медосмотр в 34 парках
21 июня 2024, 12:26

Фото: iStock/Amorn Suriyan

Выездные бригады врачей будут проводить профилактические осмотры всех желающих в 34 парках Московской области в ближайшие выходные — 22 и 23 июня, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Акция «Проверь своё здоровье в парке» проводится в Подмосковье с начала лета, за июнь этой возможностью воспользовались уже около двух тысяч человек, отметил глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.

«Это очень удобный формат, позволяющий получить консультацию врача в короткие сроки, на свежем воздухе и без посещения поликлиники», — добавил Сапанюк.
Для того, чтобы пройти медосмотр в парке, с собой надо будет взять паспорт и полис ОМС. Результаты осмотра поступят в личный кабинет пациента на региональном портале «Здоровье».

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#здоровье
#медосмотр
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#минздрав мо
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#здравоохранение
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В Подмосковье заработало почти 60 единиц тяжелого медоборудования
21 июня 2024, 11:02

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Почти 60 единиц тяжелого медоборудования ввели в работу в Подмосковье с начала года. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В больницах Московской области продолжается процесс оснащения современным медицинским оборудованием, включая тяжёлые аппараты.

«С начала года в больницы региона поступило 59 единиц тяжёлого медицинского оборудования — это магнитно-резонансные томографы, компьютерные томографы, маммографы, флюорографы и рентгеновские аппараты. Это оборудование обеспечит доступную и качественную диагностику для пациентов», — поделалась первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева.

Оборудование поступило в другие больницы региона, такие как Мытищинская, Электростальская, Люберецкая, Чеховская, Дмитровская, Наро-Фоминская, Воскресенская и Солнечногорская. Медицинская техника была закуплена по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва в рамках национального проекта «Здравоохранение».

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#здравоохранение
#техника
#оборудование
#больницы
#людмила болатаева
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Стало известно количество госпитализированных с ботулизмом в регионах России
Мурашко: 301 человек госпитализированы с ботулизмом, 43 на ИВЛ
20 июня 2024, 16:02

Фото: iStock/sudok1

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в стационарах с ботулизмом находится 301 человек. Об этом пишет «Коммерсантъ».
По его словам, 43 из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, потому что дышать они самостоятельно не могут. Он рассказал, что лекарства для лечения больных есть в достаточном объеме. Министр отметил, что был разработан новый препарат для лечения ботулизма. Его клинические исследования начнутся в ближайшее время.

Ботулизм это острое инфекционное заболевание, вызываемое токсином Clostridium botulini, который поражает нервную систему организма.
Признаки ботулизма: синдром общей инфекционной интоксикации, неврологические синдромы, поражение ЖКТ (гастрит, энтерит). Он может привести к летальному исходу.

Вспышка заболеваний была зафиксирована на прошедших выходных в Казани, Москве и Нижнем Новгороде. Все пострадавшие ели салат с тунцом, фасолью и яблоком ООО «Гастропорт» и лобио ООО «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе»). В Роспотребнадзоре заявили, что причиной массового заражения ботулизмом стала фасоль в вакуумной упаковке, изготовителями которой были общество с ограниченной ответственностью «Локалкитчен» и общество с ограниченной ответственностью «САВОН-К».

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Названы причины переизбытка железа в организме
20 июня 2024, 15:16

Фото: iStock/Shidlovski

Переизбыток ферритина в крови может указывать на пять заболеваний. Подробнее рассказала рассказала педиатр Центра молекулярной диагностики CMD Свердловского ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Евгения Галафаст.
«Острые и хронические заболевания, связанные с поражением печеночных клеток, могут вызвать переизбыток железа в крови. Такие процессы происходят при гепатитах, циррозе, алкогольном поражении печени. Также к этому приводят онкологические заболевания: острый миелобластный и лимфобластный лейкоз, рак молочной железы, лимфогранулематоз», – рассказала Галафаст в разговоре с «Газетой.Ru».

Кроме того, повышенный уровень ферритина в крови может быть из-за наследственного заболевания - гемохроматоза. При этом заболевания системная красная волчанка и ревматоидный полиартрит могут привести к переизбытку ферритина в организме, заключила эксперт.

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Россиянам назвали самую полезную зелень
Врач Кашух: в петрушке витамина C больше, чем в апельсинах
20 июня 2024, 14:51

Фото: iStock/LindasPhotography

В петрушке содержится почти в три раза больше витамина С, чем в апельсинах, а укроп предотвращает спазмы кишечника. Гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, какая зелень полезнее всего и как правильно её употреблять.
«Одним из самых полезных видов зелени считается петрушка. В ней рекордное количество витамина С — почти в три раза больше, чем в апельсинах. И витамина К: чтобы получить дневную норму, достаточно съесть всего 10 г свежих листьев», — рассказала Кашух в интервью «Газете.Ru».

Кроме того, петрушка богата калием, кальцием, витамином А и бета-каротином.

В укропе содержится магний, кальций, железо и витамин С. Эти элементы способствуют быстрому заживлению ран и помогают укрепить иммунитет. Также зелень укропа помогает переварить пищу и очистить кровь от лишнего холестерина. Помимо этого, в укропе содержатся эфирные масла, которые предотвращают спазмы кишечника.

Кашух рассказала и о полезных свойствах зелёного лука. Он также способен укрепить иммунитет и быстрее выздороветь после ОРЗ. В луке содержится много витамина К и калия, кальция и кремния, а также кобальта. Он помогает лучше усваивать железо и благоприятно влияет на память.

В пятерку самых полезных трав также входят руккола и чабрец.

Всю эту зелень можно есть как в замороженном, так и в сушёном виде, однако полезнее всего употреблять её свежей. При этом термическая обработка может снизить полезные свойства зелени, заключила специалист.

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Раскрыта неожиданная польза персиков
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#кровь
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#память
#интервью
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#иммунитет
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Раскрыта неожиданная польза персиков
20 июня 2024, 14:30

Фото: iStock/tamayalper

Персик является очень полезным фруктом, а также может стать профилактикой запора. Об этом рассказала врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова.
Специалист пояснила, что персики являются источником клетчатки.

«Клетчатка является углеводом, который не переваривается, помогает перистальтике желудочно-кишечного тракта и нормализует пищеварение. Кроме того, это отличная профилактика запоров и корм для наших полезных микробов», — рассказала Тихомирова в разговоре с «Газетой.Ru».

По её словам, всего в 100 г персиков содержится треть суточной нормы хрома и кремния. Кремний очень важен для коллагена, который поддерживает кожу, волосы, зубы, ногти и суставы. А хром необходим для правильного углеводного обмена. При его недостатке в организме человек начинает переедать.

Однако и злоупотреблять персиками не стоит, предупредила врач-диетолог. В них содержится много углеводов, поэтому людям, следящим за фигурой, не стоит съедать более 400 г персиков в день.

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В Подмосковье у родителей с ВИЧ родилось 190 здоровых детей
20 июня 2024, 13:49

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Уже 190 здоровых детей от родителей с ВИЧ родилось в Подмосковье с начала года. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В регионе успешно реализуются программы перинатальной профилактики, которые включают в себя приём антиретровирусных препаратов во время беременности. За состоянием женщины и ребёнка тщательно наблюдают специалисты Центра на всех этапах беременности и после родов.

«Сегодня каждая женщина, живущая с ВИЧ, может родить здорового ребёнка. Для этого нужно ответственно подойти к беременности, встать на учёт в женской консультации и выполнять все рекомендации специалистов нашего центра. В этом случае риск заражения ребёнка от матери будет меньше одного процента», — сообщил главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин.

Чтобы пройти обследование на ВИЧ, жители могут обратиться в поликлинику по месту жительства, где есть возможность анонимного тестирования и консультирования.

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Назван простой способ избежать рака груди
Онколог Асташов: от рака груди женщин убережёт физкультура и ПП
20 июня 2024, 13:34

Фото: iStock/Voronchuk Daria

Чтобы снизить риск развития рака груди стоит придерживаться правильного питания, заниматься физкультурой и носить удобное нижнее бельё. Об этом рассказал завкафедрой хирургии медфака Государственного университета просвещения, онколог Владимир Асташов.
«Важно избегать лишнего веса, а значит, правильно питаться. Меньше канцерогенов в пище — копченостей, шашлыков. Меньше соленого, жирного, фастфуда. Больше фруктов и овощей, морепродуктов. Мясо — желательно диетическое. Помогут прием комплекса витаминов, особенно витаминов С и D», — пояснил Асташов в разговоре с NEWS.ru.

Он также добавил, что полезно заниматься плаванием, кататься на велосипеде или играть в волейбол. Эти занятия укрепляют мышцы груди и улучшают микроциркуляцию крови. Кроме того, полезно ежедневно гулять на свежем воздухе.

Врач добавил, что нельзя загорать с 11 до 15 часов. При этом блондинкам и рыжеволосым вообще стоит отказаться от принятия солнечных ванн.
Асташов посоветовал не носить бюстгальтеры с косточками, стоит выбирать бельё, которое не будет сдавливать грудь.

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Психолог назвала нормальным уставать от своих детей
Психолог Алексеева: уставать от своих детей – нормально
20 июня 2024, 11:34

Фото: iStock/fizkes

О причинах материнской усталости рассказала клинический психолог Маргарита Алексеева и назвала способы борьбы с ней.
По словам специалиста, усталость должна и может компенсироваться только отдыхом. Она отметила, что человек устаёт, потому что он живой, и для этого не нужны какие-то глобальные причины. Алексеева назвала одной из главных причин материнской усталости истощение нервной системы.

«Нервная ткань в организме человека истощается быстрее всего. Ресурс нервной системы у мамы уходит на то, что ей практически круглосуточно нужно смотреть, слушать, реагировать на ребенка. А также выматывает бесконечный физический контакт. От него можно не просто устать, а буквально потерять себя», — пояснила Алексеева в беседе с «Вечерней Москвой».

Она также напомнила, что многие мамы на протяжении долгого времени находятся без нормального сна. При этом, если детей двое и больше, то речь может идти о многолетнем недосыпе.

По её словам, отдыхом является не только сон, но и время «ничегонеделания», например, прогулка на свежем воздухе в одиночестве. Для того, чтобы помочь женщине быстрее справиться с усталостью, можно взять часть забот о ребенке на себя.

По словам психолога, многие женщины теряют себя в статусе матери, что становится причиной выгорания и депрессий. В таком случае необходимо как можно больше общаться с людьми не на тему детей.

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