Нарколог Холдин предупредил о смертельной опасности спорта после вечеринки

Фото: iStock/Vyacheslav Dumchev
Спортивная тренировка после вечеринки с алкоголем может привести к инфаркту и даже к летальному исходу, об этом рассказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба министерства.
«Сейчас набирает популярность тренд на здоровый образ жизни и спорт. И есть люди, которые считают, что физическая активность может перекрыть тот вред, который они наносят себе алкоголем. Но достичь такого равновесия вряд ли получится», — заявил Холдин.Он пояснил, что алкоголь даёт сильную нагрузку на все органы и системы человеческого тела. Если, не дав времени на восстановление, добавить к этому ещё и спортивную нагрузку, можно нанесли себе сильный вред.
«От чрезмерной нагрузки страдает сердечно-сосудистая система, могут быть скачки давления. Все это может привести к сердечно-сосудистой катастрофе — инфаркту или внезапной смерти», — предупредил нарколог.Он также напомнил, что нет безопасных для организма доз спиртного. Поэтому желающим вести по-настоящему здоровый образ жизни следуют полностью исключить алкоголь.
Читайте также:
В Подмосковье заработало почти 60 единиц тяжелого медоборудования
Стало известно количество госпитализированных с ботулизмом в регионах России
Названы причины переизбытка железа в организме
Лев Каштанов