11-летняя танцовщица бросила занятия из-за аллергии на себя

39 санитарных автомобилей для паллиативной и неотложной служб получили подмосковные больницы в 2023 году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Мы продолжаем оснащать медорганизации Подмосковья санитарным автотранспортом. Всего было поставлено 22 «неотложки» и 17 паллиативных машин», — цитируются в сообщении слова первого зампреда правительства региона Светланы Стригунковой.

Стригункова также отметила, что на обеспечение медицинских организаций санитарными автомобилями в минувшем году было выделено более 70 млн рублей.

Санитарные машины поступили в Московский областной детский хоспис, а также в Пушкинскую, Химкинскую, Одинцовскую, Балашихинскую, Шатурскую, Луховицкую, Сергиево-Посадскую, Можайскую, Раменскую, Мытищинскую, Подольскую, Солнечногорскую и Орехово-Зуевскую больницы.