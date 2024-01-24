11-летняя танцовщица бросила занятия из-за аллергии на себя

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Мама Уильямс, 47-летняя Кэрин Зимни думала, что дочь получила солнечный ожог. Но девочку бросало в жар по ночам, а её кожа зудела. Тогда семья решила обратиться к медикам. Юной танцовщице сообщили, что у неё стафилококковая инфекция. Ребёнку назначили антибиотики.
«Когда она принимала лекарства, с ее лица и тела сходила кожа, как у змеи. В ванной было полно кожи», — вспоминает Зимни.Потом врачи диагностировали экзему. У девочки появилось нечто похожее на аллергию на собственные слезы и пот. Школьнице пришлось бросить занятия.
«Когда она смотрит на своих друзей по увлечению, она расстраивается и спрашивает: «Почему у меня не может быть такой кожи, как у них?». Это разбивает мне сердце», —говорит мать девочки.В данный момент Уильямс лечат инновационным инъекционным препаратом. Но очаги воспаления иногда вновь возвращаются.
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