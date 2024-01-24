В Долгопрудном врачи смогли спасти руку от гангрены 56-летнему мужчине

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Долгопрудненские врачи спасли руку от гангрены 56-летнему пациенту. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В больницу мужчина поступил с болью и нарушением подвижности левой руки, онемением кончиков пальцев, а также головокружением.
Во время осмотра у него обнаружили развитие гангрены конечности, вызванной тромбом в подключичной артерии, и синдром позвоночно-подключичного обкрадывания, из-за которого были пережаты сосуды в области шеи и плеча.
Стоит отметить, что в данный момент мужчина уже проходит амбулаторное лечение.
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Во время осмотра у него обнаружили развитие гангрены конечности, вызванной тромбом в подключичной артерии, и синдром позвоночно-подключичного обкрадывания, из-за которого были пережаты сосуды в области шеи и плеча.
«После подготовки артерий и их выделения хирургическим путем, при помощи синтетического протеза сосуда мы сформировали среди них соединение, вшив под прямым углом в боковую стенку сонной артерии конец шунта, а в подключичную – под острым. После сонно-подключичного шунтирования кровь по сонной артерии стала свободно идти и в головной мозг, и в подключичную артерию, появился пульс на запястье, кисть приобрела нормальную окраску и потеплела, а головокружение прекратилось», — объяснил сосудистый хирург Сергей Лисин.
Стоит отметить, что в данный момент мужчина уже проходит амбулаторное лечение.
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Мира Полтева