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В Долгопрудном врачи смогли спасти руку от гангрены 56-летнему мужчине

24 января 2024, 12:45
Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Долгопрудненские врачи спасли руку от гангрены 56-летнему пациенту. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В больницу мужчина поступил с болью и нарушением подвижности левой руки, онемением кончиков пальцев, а также головокружением.

Во время осмотра у него обнаружили развитие гангрены конечности, вызванной тромбом в подключичной артерии, и синдром позвоночно-подключичного обкрадывания, из-за которого были пережаты сосуды в области шеи и плеча.


«После подготовки артерий и их выделения хирургическим путем, при помощи синтетического протеза сосуда мы сформировали среди них соединение, вшив под прямым углом в боковую стенку сонной артерии конец шунта, а в подключичную – под острым. После сонно-подключичного шунтирования кровь по сонной артерии стала свободно идти и в головной мозг, и в подключичную артерию, появился пульс на запястье, кисть приобрела нормальную окраску и потеплела, а головокружение прекратилось», — объяснил сосудистый хирург Сергей Лисин.

Стоит отметить, что в данный момент мужчина уже проходит амбулаторное лечение.

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#хирург
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#долгопрудный
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В Наро-Фоминской больнице заработал ещё один новый рентген-аппарат
24 января 2024, 12:47

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Новый цифровой аппарат для рентгена поступил в Верейский филиал Наро-Фоминской больницы, он заменил устаревшую аналоговую технику, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Новый отечественный рентген-аппарат заработал в Верейском филиале Наро-Фоминской больницы. Это уже второй рентген-аппарат в больнице, который был запущен с начала года. Первый на прошлой неделе заработал в хирургическом корпусе в посёлке Селятино», – сообщила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.
Она также рассказала, что на закупку нового рентген-аппарата и ремонт кабинета было направлено около 20 млн рублей.

Замена аналоговой тяжёлой медицинской техники на цифровую проводится во всех больницах и поликлиниках Московской области. До конца года в регионе планируется полностью обновить аппаратуру для рентгена, флюорографии и маммографии.

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#наро-фоминск
#рентген
#медицинское оборудование
#здравоохранение
#светлана стригункова
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Кардиолог перечислила главные причины снижения давления у молодых и пожилых
Кардиолог Бокерия назвала основные причины снижения давления
24 января 2024, 11:28

Фото: istock / Detry26

Врач-кардиолог Ольга Бокерия рассказала россиянам о причинах снижения кровяное давления. Эксперт заявила, что гипотонией называют показатели 90/60 миллиметров ртутного столба, при которых человек чувствует головокружение и слабость.
Гипотензия может быть трёх видов. У престарелых, а также у молодых людей с хрупким телосложением, которые ведут малоактивный образ жизни, давление может упасть при резкой смене положения тела, например, когда человек резко встает из лежачего положения. Из-за этого давление также может упасть и у беременных. В таких случаях врач советует менять положение спокойно и не спеша.

«Если давление упало резко до очень низких цифр у человека с нормальным давлением и до необычно низких у человека с гипертензией (на 20-30 мм рт. ст.), состояние резко ухудшилось и нет видимых причин, нужно вызывать скорую помощь. Это может быть признаком внутреннего кровотечения, инфаркта и других опасных состояний», — предупредила кардиолог в беседе с изданием «Доктор Питер».
Также давление может упасть спустя пару часов после употребления пищи. Чаще всего это происходит у пожилых с гипертонией и пациентов с болезнями вегетативной нервной системы. Бокерия порекомендовала в таком случае есть небольшими порциями.

Резкое падение артериального давления возможно после долгого стояния. Такой нейрогенный тип гипотонии характерен для детей и молодых людей и может возникать из-за неправильной связи между сердцем и мозгом.

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В Жуковском первую в России операцию провела система искусственного интеллекта RAZUM
24 января 2024, 11:10

Фото: Дмитрий Павлов

В Региональном урологическом центре эндоскопических лазерных технологий в Жуковском провели первую операцию с использованием искусственного интеллекта. Система ИИ RAZUM – это уникальная отечественная разработка, позволяющая анализировать КТ-изображения с контрастированием, создавая трёхмерную модель любого органа человеческого организма и определять патологии.
Первой операцией стало удаление поражённой злокачественной опухолью почки малоинвазивным способом – через прокол брюшной стенки.
«Система сама составляет медицинское заключение. Она может использоваться как перед операцией, так и во время неё. Кроме того, она позволяет разгрузить врачей-рентгенологов и значительно сэкономить время, так как обработка изображения занимает всего пару минут. Обычно «вердикта» этих специалистов приходится ждать по несколько дней», – рассказал один из разработчиков системы RAZUM, врач-уролог Джахандар Караев.
Точность построения 3D-модели – одна из самых высоких в отрасли, а проектов, которые помогают решать эти задачи, в мире единицы. Также Караев отметил, что система будет использоваться в Жуковской областной клинической больнице в повседневной лечебной и хирургической практике. Применять её будут не только урологи, но и врачи других специальностей – нейрохирурги, травматологи.

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#здравоохранение
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#хирург
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#московская область
#подмосковье
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Люберецкие врачи помогли пациентке родить ребёнка-богатыря
24 января 2024, 10:17

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московском областном центре охраны материнства и детства в Люберцах появился на свет мальчик весом более 5 кг. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В центр поступила 26-летняя женщина с доношенной беременностью. Так как показатели и пациентки, и плода были в норме, врачи приняли решение о проведении естественных родов.
«Такие крупные дети рождаются крайне редко и требуют пристального внимания. Несмотря на крупный размер ребёнка, роды проходили спокойно. Мальчик здоров, его вес составил 5 кг 80 г, а рост – 60 см. Мама и новорождённый чувствуют себя хорошо, они находятся под наблюдением врачей», – рассказал врач-акушер-гинеколог Анатолий Горячкин.
В министерстве напомнили, что в Московской области работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье». На нём размещена информация о системе родовспоможения Подмосковья.

Кроме того, в регионе работает Единый call-центр системы родовспоможения региона. Позвонить туда можно бесплатно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8 до 20 часов.

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#люберцы
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Врач рассказала, зачем пожилым людям нужно есть халву
Врач Соломатина заявила, что халву полезно есть пожилым людям
24 января 2024, 09:45

Фото: istock / gorchittza2012

Пожилым людям нужно есть халву, так как в ней содержатся нужные здоровью компоненты.

О пользе этого лакомства рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Москвой 24». Врач напомнила, что халва бывает подсолнечная, арахисовая, миндальная, льняная и кунжутная. Каждый вид содержит клетчатку, которая улучшает работу кишечника. В подсолнечной халве содержится много витамина E, который помогает замедлить строение, и сдерживает развитие болезней сердечно-сосудистой системы. Арахисовый продукт содержит кремний, полезный для здоровья кожи, костей, зубов. Халва из кунжута богата кальцием, а миндальная — магнием.

«Кунжут – богатейший источник кальция. Мы привыкли, что этот элемент связан с продуктами животного происхождения. Но здесь кальций можно получить именно из растительной пищи. Если мы говорим о миндальной халве, то в ней много магния. Он необходим для костной системы, успокаивает, понижает давление, что важно для людей старшего возраста», — пояснила врач.
По словам эксперта, в льняной халве содержится омега-3 жирных кислот, оказывающее противохолестериновое и противовоспалительное действие, а также укрепляют сердце.

Соломатина обратила внимание, что людям страдающим от сахарного диабета, инсулинорезистентности и лишнего веса не стоит употреблять халву.

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#сердце
#врач
#диетолог
#развитие
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101-летняя американка дала совет долголетия: «Пить всё спиртное, какое сможете»
24 января 2024, 09:26

Фото: istockphoto/Lifestyle

Американка отпраздновала 101-й день рождения и раскрыла секрет долголетия. Об этом пишет First Coast News.
Валерия Райан родилась в Мичигане в 1923 году. Во время Второй мировой войны проходила службу на военно-морском флоте. Потом занималась воспитание семерых детей, а в 48 лет выучилась на медсестру.

В данный момент американка живет в доме престарелых во Флориде. В честь её дня рождения в Сент-Огастине провели парад, участниками стали более 200 человек.

У Райан спросили, как ей удалось дожить до такого возраста. На это она ответила:

«Хотите знать мой секрет долгой жизни? Пейте все спиртное, какое только сможете».
Также недавно в США 110-летняя женщина отпраздновала день рождения в кругу семьи и рассказала про свой секрет долголетия. Долгожительница назвала семичасовой сон и отказ от вредных привычек своим рецептом долгой жизни.

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Число участников подмосковного проекта «Активное долголетие» превысило 300 тыс

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#здоровье
#люди
#мир
#алкоголь
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Раскрыты заставляющие пенис выглядеть больше трюки порноактеров
Daily Star: коуч Нил рассказала как визуально увеличить размер полового члена
24 января 2024, 08:21

Фото: istock / Ildar Abulkhanov

Чтобы зрительно увеличить размер полового органа, порноактеры применяют несколько неочевидных трюков. Об этом рассказала секс-коуч Кейтлин Нил, пишет Daily Star.

Нил заявила, что актерам фильмов для взрослых в основном помогают операторские трюки.

«В соцсетях все знают, какими преображающими свойствами обладают хороший свет и правильный угол. Общеизвестно, что пенисы выглядят больше сбоку, как в порно, а не сверху», — пояснила эксперт.
Помимо этого, она добавила, что мужчинам в порно часто выбирают миниатюрных партнерш, чтобы по сравнению с ними половой член мужчин выглядели больше.

Коуч также заявила, что порноактеры стараются худеть, чтобы жир вокруг гениталий и на животе не скрывал настоящий размер пениса. Также Нил посоветовал делать интимную стрижку.

«Избавление от лишних волос — это вишенка на торте, которая превращает член из большого в огромный. Одинокое дерево на выкошенном поле стоит выше, чем дерево в лесу», — подытожила специалистка.
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#секс
#эксперт
#свет
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Эндокринолог Павлова: Во время магнитных бурь лучше избегать жареного и жирного
24 января 2024, 06:43

Фото: iStock/murat4art

Из-за магнитных бурь может возникать головная боль, скачки артериального давления, раздражительность и обострение симптомов хронических болезней. В этот период метеочувствительные люди могут прибегнуть к нескольким видам самопомощи, рассказала в своём личном Telegram-канале эндокринолог Зухра Павлова.
В это время обязательно нужно принимать все прописанные врачом для постоянного употребления препараты, а также держать под рукой таблетки, которые помогают купировать симптомы метеозависимости.

«Многие пациенты бросают их пить, как только им полегчает. И это ловушка: многие хронические болезни отступают до тех пор, пока человек принимает лекарства», — заметила эндокринолог.

В период магнитных бурь лучше не провоцировать обострение болезней желудочно-кишечного тракта, и избегать жареной, жирной или солёной пищи.

Успокаивающие средства, в том числе травяные чаи, ароматерапия, расслабляющий массаж и медитация, по словам Павловой, тоже помогают справиться с симптомами метеозависимости.

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#магнитные бури
#врачи
#советы
#питание
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Перечислены самые полезные масла
Диетолог Журавлева: Самые полезные масла — льняное, тыквенное и рапсовое
23 января 2024, 22:07

Фото: istockphoto.com/rezkrr

Диетолог Полина Журавлева назвала самыми полезными для здоровья маслами льняное, тыквенное и рапсовое, а также кунжутное и оливковое.
«Масел, мягко скажем, хватает. Все они так или иначе обладают уникальными полезными свойствами. Среди самых полезных я бы выделила льняное, тыквенное, рапсовое, кунжутное и оливковое. Соевое и горчичное тоже полезны, но там есть противопоказания. Все они содержат полезные жиры, необходимые для организма, а также обогащены витаминами и минералами», — отметила в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлева.

Кроме этого, по её словам, полезно полоскать горло и полость рта подсолнечным маслом, которое помогает удалить зубной налёт, бактерии и продукты клеточного распада.

Ранее доктор медицинских наук, профессор ФМБА РФ, диетолог, терапевт Маргарита Королёва в беседе с «Радио 1» рекомендовала на завтрак подсушенный цельнозерновой хлеб.

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#диетолог
#масло
#здоровье
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