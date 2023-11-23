Подмосковные врачи восстановили двигательную функцию руки 11-летней девочке

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Врачи из Черноголовки восстановили 11-летней девочке двигательную функцию руки после падения с высоты. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В Черноголовскую больницу девочка поступила с жалобами на болезненные ощущения при активных и пассивных видах деятельности левой рукой. Ранее у неё был перелом левого запястья в результате падения.
Кроме этого, во время первого этапа терапии у девочки заметно восстановилась работоспособность запястья и уменьшилась боль при движении.
Стоит отметить, что на данный момент пациентка выписана с дальнейшими рекомендациями терапии. Также ей предстоит пройти второй этап реабилитации.
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«При поступлении в отделение реабилитации нашего медицинского учреждения у пациентки не сгибалась и не разгибалась полностью левая конечность. <…> В течение трех недель девочка получала восстановительную терапию: массаж левой конечности, шейно-воротниковой зоны, магнитотерапию на лучезапястный сустав. Первый этап восстановления уже закончен», - отметила врач-педиатр Городской больницы в Черноголовке Юлия Кукина.
Стоит отметить, что на данный момент пациентка выписана с дальнейшими рекомендациями терапии. Также ей предстоит пройти второй этап реабилитации.
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Мира Полтева