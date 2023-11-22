Подмосковный невролог Сутормин назвал нарушение сна проявлением постковидного синдрома

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Нарушение сна может быть одним из симптомов перенесённого коронавируса. Такие случаи уже описаны, сообщил главный внештатный невролог Минздрава Московской области Максим Сутормин.
«При коронавирусной инфекции сам вирус поражает не только лёгочные артерии и сосуды. Он бродит по всему организму, в том числе в головном мозге и в сердце. Поэтому могут случатся нарушения сна на фоне хронических проблем с лёгкими, потому что очень многие пациенты вышли после коронавирусной пневмонии с фиброзами. Соответственно, у них есть и одышка, и апноэ сна», – сказал Сутормин РИА Новости.По словам невролога, при поражении сердечно-сосудистой системы пациенты часто страдают ночью от нарушения сердечного ритма. Такие нарушения характерны и для пациентов молодого и среднего возраста.
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Лора Луганская