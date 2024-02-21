Поликлинику в люберецком посёлке Октябрьский планируют построить с опережением графика

Фото: пресс-служба правительства МО/Дмитрий Белицкий
Строительство поликлиники на 500 посещений в смену для взрослых и детей ведётся в посёлке Октябрьский городского округа Люберцы, ход работ проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
«Сегодня приехали убедиться, что строительство новой поликлиники идет, как запланировали. В ходе проектирования стало понятно, что с учетом ландшафта стоит использовать принцип переменной этажности. С одной стороны здания будет четыре этажа, а с другой – пять. По контракту сдача объекта – в конце следующего года, но строители обещают закончить раньше», — заявил глава региона.В настоящее время строительная готовность объекта составляет 5%. Рабочие перевозят грунт, занимаются гидроизоляцией и монтируют башенный кран.
Медучреждение оборудуют всей необходимой диагностической техникой, приём будет вести как терапевты, так и узкие специалисты, чьи услуги весьма востребованы, отметил главный врач Люберецкой областной больницы Дмитрий Семенцов.
Поликлиника будет обслуживать посёлок Октябрьский, где приживают более 25 тысяч человек, а также население нескольких расположенных рядом сёл и деревень Раменского городского округа. Таким образом, с открытием новой поликлиники качественное медицинское обслуживание получат около 40 тысяч человек.
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