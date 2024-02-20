На программу «Земский доктор/фельдшер» в Подмосковье выделили более 240 млн рублей

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Более 240 млн рублей предусмотрено в Московской области на привлечение медицинских кадров по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в 2024 году, сообщает пресс-служба Московской областной Думы.
«В текущем году для работы в подмосковной сельской местности планируется привлечь ещё 210 врачей и 29 фельдшеров. На эти цели предусмотрено финансирование в объёме 241,3 миллиона рублей из федерального и областного бюджетов», – рассказал спикер регионального парламента Игорь Брынцалов.Программы «Земский фельдшер» и «Земский доктор» реализуются 2012 года. Благодаря им в сёла и деревни Московской области пришли работать более 2,3 тыс. медиков.
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