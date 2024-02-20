Более тысячи медиков Подмосковья прошли профилактику эмоционального выгорания

Занятия по работе со стрессом и профилактике эмоционального выгорания начали проводить клинические психологи с медицинскими работниками многопрофильных больниц Московской области с начала текущего года. За полтора месяца это начинание охватило более тысячи медиков, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.