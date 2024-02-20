Более тысячи медиков Подмосковья прошли профилактику эмоционального выгорания

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Занятия по работе со стрессом и профилактике эмоционального выгорания начали проводить клинические психологи с медицинскими работниками многопрофильных больниц Московской области с начала текущего года. За полтора месяца это начинание охватило более тысячи медиков, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«В конце прошлого года клинические психологи подмосковных больниц прошли специальную подготовку, чтобы уже в этом году начать работать не только с пациентами своих медицинских организаций, но и с коллективом. С начала года психологи провели обучение для более чем тысячи медработников Подмосковья», — цитируются в сообщении слова первого зампреда правительства региона Светланы Стригунковой.Психологи учат профилактике профессионального и эмоционального выгорания и объясняют медикам, как работать со стрессом и чувствами. Занятия курируют сотрудники Центра развития компетенций МОНИКИ имени Владимирского.
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