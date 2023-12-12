Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ Роспотребнадзор рассказал россиянам, какие блюда нужно включить в зимний рацион

Роспотребнадзор рассказал россиянам, какие блюда нужно включить в зимний рацион

Роспотребнадзор: Зимой нужно чаще есть хурму, тыкву и морскую рыбу
12 декабря 2023, 00:13
Фото: iStock/Mariha-kitchen

Фото: iStock/Mariha-kitchen

Специалисты Роспотребнадзора назвали блюда, которые должны присутствовать в идеальном зимнем меню. Так, россиян призвали включить в рацион морскую рыбу, мясо, тыкву и хурму. Об этом говорится в Телеграм-канале ведомства.
В Роспотребнадзоре отметили, что мясо является основным источником белка и железа, поэтому необходимо для всех обменных процессов организма. Зимой также следует чаще употреблять в пищу морскую рыбу и морепродукты для общего поддержания здоровья и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, добавили эксперты. Кроме того, для предотвращения преждевременного старения и появления морщин специалисты посоветовали добавить в рацион авокадо.

Хурма и цитрусовые, в свою очередь, помогают снизить риск простуды за счёт высокого содержания аскорбиновой кислоты и антиоксидантов. А тыква, богатая кальцием, пектином и витаминами А и С принесет пользу иммунитету и кишечнику.


В заключение специалисты Роспотребнадзора напомнили о необходимости регулярно употреблять в пищу лук и чеснок. Они пояснили, что эти продукты содержат рекордное количество веществ, обладающих противомикробным действием.

Читайте также:

Врач Алендеев назвал необычное лекарство от боли в горле

В Московской области упал процент заболеваемости туберкулезом

The Conversation: Имбирные пряники укрепляют иммунитет и предотвращают диабет
#тыква
#продукты
#мясо
#эксперты
#специалисты
#лук
#иммунитет
#роспотребнадзор
Читайте нас в
В России наблюдается дефицит вакцин от кори и ветрянки
Врач Григорьева: В России наблюдается дефицит вакцин от кори и ветрянки
12 декабря 2023, 01:56

Фото: iStock/SeventyFour

Врач-педиатр Регина Григорьева заявила, что в России с лета 2023 года наблюдается нехватка вакцин для национального календаря профилактических прививок. Об этом пишут «Известия».
По словам специалиста, по всех российских регионах отмечается дефицит вакцины от краснухи, кори, ветряной оспы и паротита. Григорьева отметила, что летом прошлого года американская фармацевтическая компания MSD, выпускающая вакцины М-М-Р II от краснухи, кори и паротита, объявила о прекращении поставок этих препаратов. Отмечается, что в России имеется аналог перечисленных препаратов, однако отсутствует аналог препарата от ветрянки «Варивакс», поставки которого также были приостановлены.

Дефицит наблюдается в текущем году, так как компания по закону может реализовать планы по прекращению поставок только спустя год с момента уведомления Минздрава России и Росздравнадзора, пояснила доктор.

Она отметила, что «Вактривир» — это российский препарат от краснухи, кори и паротита, который производит компания НПО «Микроген» (входит в холдинг «Нацимбио» госкорпорации «Ростех»). По мнению Григорьевой, отечественные аналоги не восстановят возникший дефицит, особенно при учёте увеличения спроса из-за роста числа случаев заражения.

«Что касается другой вакцины от ветрянки, «Варилрикс», то у фармпроизводителя RNC Pharma возникли логистические сложности с доставкой препарата», — цитирует издание слова собеседницы.

Она добавила, что объёмы поставок этой вакцины в 2023 году сократились примерно на 50%.

Читайте также:

В Санкт-Петербурге обнаружили 150 заболевших корью

Обновленная вакцина «Спутник Лайт» прошла регистрацию

Терапевт Лаврищев призвал не использовать противовирусные средства при простуде
#вакцины
#дефицит
#поставки
#россия
#препараты
#врач
Читайте нас в
Врач Алендеев назвал необычное лекарство от боли в горле
Врач Алендеев рекомендовал лечить боль в горле мороженым
11 декабря 2023, 19:41

Фото: istockphoto.com/Shaiith

Врач общей практики Сергей Алендеев дал весьма необычный совет лечить боль в горле мороженым.
Он пояснил, что мороженое для больного горла может оказывать такой-же эффект, как лёд для места ушиба.

«Мороженое снижает температуру воспалённых тканей и тормозит действие на передачу боли. Это такая местная анестезия, обезболивающий эффект в данном случае связывается с активацией рецепторов», — пояснил в беседе с «Царьградом» Алендеев.

Также может помочь при боли в горле фруктовый лёд.

Однако, заметил врач, такие средства могут снять лишь симптомы и боль в горле, но не саму болезнь. Лечить горло всё-таки необходимо лекарствами, которые прописывает врач.

Ранее врач-аллерголог НИКИ детства Алена Бондаренко заявила, что ребёнку в день допускается давать максимум три мандарина в день. Она пояснила, что даже полезные фрукты и овощи в больших количествах могут нанести вред.

«Детям разрешено давать 2-3 мандаринки в зависимости от возраста. Так, малыша в три года можно угостить половинкой фрукта. Дети постарше, дошкольники могут съесть целый мандарин. Младшим школьникам можно дать два небольших мандарина», — приводят «Вести Подмосковья» слова врача.

Читайте также:

В Московской области упал процент заболеваемости туберкулезом

Названы неожиданные полезные свойства имбирных пряников

Терапевт Лаврищев призвал не использовать противовирусные средства при простуде
#дети
#болезнь
#вред
#врач
#мороженое
Читайте нас в
В Санкт-Петербурге обнаружили 150 заболевших корью
11 декабря 2023, 18:07

Фото: istockphoto/Design Cells

В Петербурге зарегистрировали 150 случаев заболевания корью.
Об этом, ссылаясь на начальника городского отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора Ирину Катаеву, пишет ТАСС.

«Продолжают регистрироваться случаи кори, в городе на сегодня лабораторно подтверждены и зарегистрированы 150 случаев, из них на детей  приходится 56%», — сообщила Ирина Катаева.
Около половины выявленных случаев относят к категории завозных.

30 ноября сообщалось, что заболеваемость корью среди детей в России  в 2023 году выросла в 262 раза.

Врач-инфекционист Николай Малышев отнёс к основным факторам такого всплеска следующие причины: уменьшение количества вакцин, «антипрививочники», а также приезд в страну на работу непривитых мигрантов.

Читайте также:

Mash: Дефицит вакцин в российских регионах связан с мигрантами и беженцами

Сотрудник московского спецполка украл 70 тысяч рублей у мигранта

В екатеринбургский ТЦ нагрянули вооруженные бойцы для проверки мигрантов
#санкт-петербург
#новости
#корь
Читайте нас в
В Московской области упал процент заболеваемости туберкулезом
11 декабря 2023, 16:03

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Заболеваемость туберкулёзом в Подмосковье снизилась на 8,4%. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В Подмосковье зафиксировали снижение заболеваемостью туберкулезом.

«В Подмосковье выстроена комплексная работа по профилактике туберкулеза, его раннему выявлению и снижению смертности. <…>  За 11 месяцев этого года заболеваемость туберкулезом в регионе снизилась на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - отметил главврач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.

Стоит отметить, что на противотуберкулезном диспансере работает около 12 филиалов и 28 диспансерных отделений. Кроме этого, в 2022 году Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер получил сертификат Национального института качества Росздравнадзора по организации оказания медицинской помощи населению Подмосковья.

Читайте также:

Названа часто игнорируемая болезнь-провокатор онкологии

В Подмосковье на «горячую линию» по паллиативной помощи поступило 25 тысяч звонков

В Подмосковье станет доступнее медицинская помощь детям с инфекционными заболеваниями
#подмосковье
#работа
#сертификат
#диспансер
#снижение
#заболевания
Читайте нас в
Названы неожиданные полезные свойства имбирных пряников
The Conversation: имбирные пряники укрепляют иммунитет и предотвращают диабет
11 декабря 2023, 15:26

Фото: istock / Vadym Petrochenko

Употребление имбирных пряников полезно для многих аспектов здоровья. О пользе рождественского угощения рассказала специалист по здоровому питанию Хейзел Флайт из британского Университета Эдж-Хилл изданию The Conversation.
Эта сладость обладает антиоксидантами, которые понижают риск развития диабета. Кроме того, употребление пряников способствует повышению уровня гемоглобина в крови. 

Она заявила, что имбирные пряники полезны для иммунитета, здоровья волос и костей за счет содержащихся в них патоки и имбиря. Патока богата содержанием витамина В6, кальция, железа, магния, фосфора и калия.

Флайт объяснила, что имбирь, присутствующий в имбирных пряниках, традиционно используется в альтернативной медицине. Научные исследования также свидетельствуют о полезном воздействии имбиря на работу иммунной системы и желудочно-кишечного тракта.

Читайте также: 
Но тем, кто все же хочет довести женщину до этого состояния, она посоветовала пальцы для стимуляции точки G.

Кардиолог Кореневич: Избыток сахара приводит к закупорке сосудов

Терапевт Лаврищев призвал не использовать противовирусные средства при простуде

#питание
#еда
#сладости
Читайте нас в
В Подмосковье спасли трёхмесячного малыша с инфарктом
11 декабря 2023, 13:56

Фото: istockphoto /yacobchuk

Трёхмесячного малыша с инфарктом спасли в НИКИ детства. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В реанимацию НИКИ девства малыша привезла бригада скорой помощи, которую вызвала кардиолог поликлиники Сергиева Посада.

В больницы ребенку была проведена эхокардиография, в ходе которой у ребенка был обнаружен редкий порок сердца: аномальное отхождение левой коронарной артерии от легочного ствола.

«Такое состояние является одной из наиболее частых причин ишемии миокарда и инфаркта у детей. И без хирургического лечения может стать причиной смерти у 90% больных в течение первого года жизни. Так как этот диагноз является абсолютным показанием к хирургическому лечению, то ребенок незамедлительно был отправлен вертолетом санавиации в Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева», - поделилась заведующая отделением кардиологии НИКИ детства Альфия Дроздова.

Стоит отметить, что после операции маленького пациента перевели в отделение кардиологии НИКИ детства для восстановления и проведения терапии.

Читайте также:

Подмосковные онкохирурги удалили больной восьмикилограммовую опухоль груди

В Московской области провели пять тысяч процедур ЭКО

В детском областном онкодиспансере провели День красоты для мам
#ребёнок
#кардиолог
#больницы
#операции
#диагноз
#подмосковье
#сергиев посад
Читайте нас в
Диетолог назвала популярные продукты, которые «высасывают» энергию человека
Диетолог Жаровская: употребление алкоголя и фастфуда приводит к энергодефициту
11 декабря 2023, 11:52

Фото: istock / fizkes

Регулярное употребление фастфуда и алкоголя приводит к дефициту энергии. Об этом предупредила врач-диетолог Татьяна Жаровская в беседе радио Sputnik.
Она объяснила, что продукты, содержание большое количество трансжиров и гидрогенизированных жиров, к примеру, чипсы или бургеры, практически не содержат полезных веществ, но их переваривание отнимает у организма много энергии.

«Если человек регулярно посещает рестораны быстрого питания и употребляет алкоголь, он будет постоянно испытывать энергодефицит», — предупредила Жаровская.
Она также отметила, что спиртные напитки негативно сказываются на энергичность и настроение человека из-за пагубного влияния на печень. По словам диетолога, повреждение печени провоцирует усталость и плохое настроение. Подобный эффект на человека могут показывать продукты с большим содержанием консервантов.

Эксперт подытожила, что можно употреблять вручную еду 1-2 раза в месяц в умеренных количества, чтобы организм  не почувствовал негативного эффекта.

Читайте также: 
Но тем, кто все же хочет довести женщину до этого состояния, она посоветовала пальцы для стимуляции точки G.

Кардиолог Кореневич: Избыток сахара приводит к закупорке сосудов

Терапевт Лаврищев призвал не использовать противовирусные средства при простуде

#эксперт
#алкоголь
#радио
#продукты
#врач
#диетолог
#рестораны
#напитки
#человек
Читайте нас в
Подмосковные врачи достали из пищевода пациента металлическую сетку
11 декабря 2023, 11:35

Фото: Минздрав МО

Врачи Видновской больницы достали металлическую сетку из пищевода пациента. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступил 37-летний мужчина с жалобами на кашель, затруднённое дыхание и ощущение инородного предмета в горле. Исследование выявило в его пищеводе металлическую сетку. Как она там оказалась, больной объяснить не смог.
«Трудность состояла в том, что сетка диаметром почти 2 см находилась глубоко и при извлечении могла поранить стенки пищевода. Мы решили извлечь инородный предмет щипцами для биопсии – инструментом для забора биологического материала. Операцию провели под местной анестезией, длилась она полчаса», – рассказала заведующая клинико-диагностическим отделением больницы Татьяна Шашкова.
По её словам, самым опасным осложнением инородных тел в пищеводе является перфорация - сквозное повреждение, при котором нарушается целостность всех слоёв стенки пищевода. Однако благодаря своевременному обращению пациента за медицинской помощью этого удалось избежать
 
Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан. 

Читайте также:

Подмосковные онкохирурги удалили больной восьмикилограммовую опухоль груди

Жители Подмосковья оформили 150 тысяч медицинских справок онлайн

В Московской области провели пять тысяч процедур ЭКО
#минздрав мо
#подмосковье
#московская область
#врачи
#пациент
#хирург
#видное
Читайте нас в
Обновленная вакцина «Спутник Лайт» прошла регистрацию
11 декабря 2023, 11:08

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

В Минздраве сообщили, что препарат имеет благоприятный профиль безопасности и иммуногенности.
Мннздрав РФ зарегистрировал вакцину от ковида «Спутник Лайт»с обновленным антигенным составом для профилактики новой коронавирусной инфекции.

Вакциной пройдены клинические испытания. 

В данный момент завершается госконтроль качества первых серий «Спутника Лайт» в лабораториях Росздравнадзора. Регистрация даст возможность производителю вакцины вводить ее в гражданский оборот и поставлять по заказам регионов. 

В понедельник, 11 декабря, упаковку от вакцины направят в Росздравнадзор, где её согласуют за 1,5-2 часа. После этого все 135 тысяч доз вакцины будут внесены в электронную систему. А затем, во второй половине дня, начнётся отгрузка препарата в регионы, рассказал Александр Гинцбург, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Читайте также:

Гинцбург рассказал, когда обновлённая вакцина «Спутник Лайт» поступит в регионы РФ

Терапевт Лаврищев призвал не использовать противовирусные средства при простуде

Mash: Дефицит вакцин в российских регионах связан с мигрантами и беженцами
#коронавирус
#вакцина
#новости
#россия
#здоровье
Читайте нас в
Достижения.рф