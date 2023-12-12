Роспотребнадзор рассказал россиянам, какие блюда нужно включить в зимний рацион

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Специалисты Роспотребнадзора назвали блюда, которые должны присутствовать в идеальном зимнем меню. Так, россиян призвали включить в рацион морскую рыбу, мясо, тыкву и хурму. Об этом говорится в Телеграм-канале ведомства.
В Роспотребнадзоре отметили, что мясо является основным источником белка и железа, поэтому необходимо для всех обменных процессов организма. Зимой также следует чаще употреблять в пищу морскую рыбу и морепродукты для общего поддержания здоровья и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, добавили эксперты. Кроме того, для предотвращения преждевременного старения и появления морщин специалисты посоветовали добавить в рацион авокадо.
Хурма и цитрусовые, в свою очередь, помогают снизить риск простуды за счёт высокого содержания аскорбиновой кислоты и антиоксидантов. А тыква, богатая кальцием, пектином и витаминами А и С принесет пользу иммунитету и кишечнику.
В заключение специалисты Роспотребнадзора напомнили о необходимости регулярно употреблять в пищу лук и чеснок. Они пояснили, что эти продукты содержат рекордное количество веществ, обладающих противомикробным действием.
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Хурма и цитрусовые, в свою очередь, помогают снизить риск простуды за счёт высокого содержания аскорбиновой кислоты и антиоксидантов. А тыква, богатая кальцием, пектином и витаминами А и С принесет пользу иммунитету и кишечнику.
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Диана Аванесян