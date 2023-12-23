Психиатр Исаев предупредил об опасности алкоголизма от употребления шампанского

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Аналогия между шампанским и празднованием Нового года формирует психологический стереотип о его безвредности — а между тем, игристое вино, как и другие напитки, способно привести к алкоголизму. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказал врач-психиатр Руслан Исаев.
«Шампанское несет в себе некий образ — статусный, возвышенный. <...> Здесь играют роль психологические стереотипы. <...> зависимость возникает не от пузырьков газа в шампанском. Дело в совокупном количестве этанола, который там содержится», — объяснил специалист.По словам психиатра, увлечение шампанским может со временем превратиться в пристрастие к более крепкому алкоголю. Поэтому при первых же проявлениях зависимости рекомендуется обращаться за психологической и медицинской помощью.
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