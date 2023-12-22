Врач объяснила, чем лучше заменить шампанское на Новый год

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Врач-диетолог Татьяна Залетова из Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии заявила, что шампанское и другие игристые напитки не самые благоприятные для здоровья, особенно при проблемах с поджелудочной железой.
По словам специалиста, это часто становится причиной проблем с поджелудочной железой или желчным пузырем в новогоднюю ночь. В случае наличия таких заболеваний лучше отказаться от шампанского и выбрать вино или крепкий алкоголь.
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