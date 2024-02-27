Психолог призвал родителей притвориться глупыми, чтобы решить проблемы ребёнка

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В 70% случаях дети не рассказывают родителям о том, что их оскорбляют или унижают в интернете. Об этом во время подкаста «Я тебя умоляю» студии «Р1» рассказал социальный психолог, член гильдии маркетологов, автор подкаста «уроки публичности» Михаил Вершинин. По словам специалиста, дети не доверяют родителям свои проблемы в соцсетях, поскольку считают их глупыми.
«Дети в 70 процентах случаев пытаются решать вопрос травли сами. Они редко обращаются к учителям и взрослым. Это проблема мировая. Но в России она специфична и тем, что цифровые компетенции родителей ниже, чем детей. Дети разбираются в приложениях лучше, чем родители и они не являются для них авторитетом», — объяснил специалист.Психолог также отметил, что травля в интернете становится распространённой из-за ранней цифровой социализации. По его данным, первый возраст контакта с интернетом стал от 4 до 6 лет.
«Социальные психологи, которые изучают эти процессы, сталкиваются с тем, что цифровая социализация стала наступать раньше офлайновой. То есть дети очень рано погружаются в интернет, когда ещё не понимают, что это такое. Они попадают в рунет, в паблики, где нет правил, где нет разделения на хорошее и плохое. Если ребёнок попадёт в хорошую среду, у него будет хороший процесс социализации, попадёт в другую среду — получит, не дай бог, синих китов», — объяснил Вершинин.Чтобы помочь ребёнку социализироваться в реальном и виртуальном мире, специалист рекомендовал больше говорить с ребёнком про конфликты и эмоции, объяснять, как конфликт в интернете можно решить по-другому. Также психолог предложил попросить помощи у ребёнка в объяснении работы соцсетей. Так, по его словам, можно понять интересы ребёнка и проблемные точки.
«Просить детей что-то делать в интернете. Объясни мне, как делать мемы или запостить пост. И когда дети объясняют что-то, они лучше общаются с родителями, они меньше скрывают какие-то поведенческие аспекты, и родителям в этот момент можно включить небольшую манипуляцию, попросить подробнее что-то объяснить, чтобы в процессе понять, что вообще в голове у ребёнка», — добавил эксперт.Читайте также:
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