Психолог рассказала, как защититься от сталкинга

Для защиты от постоянного преследования и наблюдения, иначе говоря сталкинга, нужно собрать всю возможную информацию о преследователе — хранить все переписки с ним, снимать слежку на видео и фиксировать угрозы, чтобы после можно было обратиться в полицию. Об этом рассказала психолог Ольга Темирханова. По ее словам, нужно иметь как можно больше доказательств, так как в России нет закона, запрещающего сталкинг.