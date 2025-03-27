Психолог рассказала, как защититься от сталкинга

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Для защиты от постоянного преследования и наблюдения, иначе говоря сталкинга, нужно собрать всю возможную информацию о преследователе — хранить все переписки с ним, снимать слежку на видео и фиксировать угрозы, чтобы после можно было обратиться в полицию. Об этом рассказала психолог Ольга Темирханова. По ее словам, нужно иметь как можно больше доказательств, так как в России нет закона, запрещающего сталкинг.
«Ваше намерение объяснить что-то сталкеру может быть воспринято им как награда и знак к дальнейшим более настойчивым действиям. Все, чего добивается сталкер, — это любого контакта с вами. Не предоставляйте ему такого удовольствия», — пояснила эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».В свою очередь психолог Илья Шабшин обратил внимание на другую проблему — одиночество. В разговоре с «Москвой 24» специалист указал, что есть люди, которым такое состояние не приносит никакого дискомфорта и им не стоит переживать по этому поводу. По его мнению, такие люди, как правило, извлекают пользу из своего одиночества — строят карьеру и развиваются.
«Но если человеку одному плохо, он не испытывает удовлетворенности от жизни, критикует себя за отсутствие партнера или общества, тогда одиночество становится проблемой», — отметил психолог.Читайте также:
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