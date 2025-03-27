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Психолог рассказала, как защититься от сталкинга

Психолог Темирханова: для защиты от сталкинга нужно узнать все о преследователе
Фото: iStock/Farion_O

Фото: iStock/Farion_O

Для защиты от постоянного преследования и наблюдения, иначе говоря сталкинга, нужно собрать всю возможную информацию о преследователе — хранить все переписки с ним, снимать слежку на видео и фиксировать угрозы, чтобы после можно было обратиться в полицию. Об этом рассказала психолог Ольга Темирханова. По ее словам, нужно иметь как можно больше доказательств, так как в России нет закона, запрещающего сталкинг.
«Ваше намерение объяснить что-то сталкеру может быть воспринято им как награда и знак к дальнейшим более настойчивым действиям. Все, чего добивается сталкер, — это любого контакта с вами. Не предоставляйте ему такого удовольствия», — пояснила эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».
В свою очередь психолог Илья Шабшин обратил внимание на другую проблему — одиночество. В разговоре с «Москвой 24» специалист указал, что есть люди, которым такое состояние не приносит никакого дискомфорта и им не стоит переживать по этому поводу. По его мнению, такие люди, как правило, извлекают пользу из своего одиночества — строят карьеру и развиваются.
«Но если человеку одному плохо, он не испытывает удовлетворенности от жизни, критикует себя за отсутствие партнера или общества, тогда одиночество становится проблемой», — отметил психолог.
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#здоровье
Невролог рассказала, из-за чего может развиться эпилепсия
Невролог Проваторова: эпилепсия может появиться из-за мутации
27 марта 2025, 18:38

Фото: iStock/AndreyPopov

Эпилепсия — это заболевание, протекающее в различных формах, для каждой из которых характерны свои симптомы, особенности и прогноз. Ряд форм болезни имеет исключительно благоприятный прогноз, в то время как некоторые, напротив, неблагоприятный.
Гла​​​​вный внештатный детский эпилептолог Московской области, врач-невролог, эпилептолог, кандидат медицинских наук Мария Проваторова в беседе с «Радио 1» заявила, что эпилепсия — это разнообразная группа заболеваний со способностью мозга генерировать повторные судорожно-эпилептические приступы.

«Суть эпилептического приступа — чрезмерные усиленные электрические разряды в мозге. Судороги, пена изо рта, потеря сознания — это только один из вариантов эпилептических приступов. На самом деле, они гораздо разнообразнее, все зависит от того, насколько захвачен мозг этими патологическими разрядами», — объяснила эксперт.

По ее словам, приступы могут протекать на половине лица, они могут быть в виде короткого замирания, морганий и так далее.

«Для этого заболевания характерна генетическая предрасположенность, причём это может не быть указание на наследственность, а просто личная мутация приводит к этому недугу. Также это может спровоцировать повреждение мозга в результате самых разных событий — черепно-мозговой травмы, инсульта, тяжелой инфекции», — рассказала невролог.

Она добавила, что эпилептический приступ, несмотря на краткосрочность, имеет жизнеугрожающее состояние.

«Может произойти отёк мозга, и это действительно опасно, также может быть оказана неправильная помощь», — уточнила Проваторова.

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Врач объяснила, почему мы так любим жирную еду
Врач Хайкина: любовь к жирной пище обусловлена эволюцией и выбросом дофамина
26 марта 2025, 12:19

Фото: iStock/happy_lark

Любовь людей к жирной пище обусловлена большими выбросами дофамина при ее употреблении, которые, в свою очередь, продиктованы эволюционными процессами. Об этом заявила врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина. По ее словам, суровые условия жизни далеких предков вынуждали их отдавать предпочтение сытной и калорийной пище.
«Кроме сильной дофаминовой стимуляции, жиры — мощные усилители вкуса. Жир усиливает вкусовые ощущения, стимулируя рецепторы на языке и во рту. В результате мы получаем гораздо больше удовольствия от еды. Также не стоит забывать о культурном факторе. Традиционная славянская кухня исторически богата жирными блюдами — сметана, сало, сливочное масло», — пояснила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
В то же время психолог Юлия Воробьева обратила внимание, что переедание и появление лишнего веса у человека может быть связано с непринятием себя и серьезным стрессом. В разговоре с «Известиями» специалист указала, что проблемы избыточной массы тела кроются в метапозиции «ребенок». По ее словам, лишний вес набирается из-за желания казаться больше и «иметь вес» в обществе.
«В случае непринятия себя набор лишнего веса — это попытка компенсировать психологический дискомфорт, повысить свою значимость и привлечь внимание за счет увеличения размеров. При этом человек может сравнивать себя с другими людьми, не понимать своих ценностей, зависеть от оценки других», — отмечает издание.
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Врач объяснила, что такое «температурный хвост»
Врач Филева: температурный хвост часто встречается после вирусных инфекций
26 марта 2025, 12:07

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

После вирусных инфекций у пациентов часто встречается так называемый температурный хвост — слегка повышенная температура на уровне 37-37,5 градусов, сохраняющаяся в течение одной-трех недель. Об этом рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева. По ее словам, такая реакция организма может быть вызвана остаточным воспалением или работой иммунной системы.
«Если незначительное повышение температуры тела сохраняется более трех недель, периодически повышается более 38 °C или сопровождается другими симптомами — слабостью, потерей веса, одышкой, это может указывать на осложнения (например, бактериальную инфекцию или воспаление сердечной мышцы). Оставлять без внимания такое состояние нельзя, оно требует диагностики и лечения», — предупредила специалист в беседе с RT.
В свою очередь невролог Жан Шоломицкий обратил внимание на растущую популярность БАДов, которые все чаще используют для восстановления суставов и связок. В разговоре с Общественной Службой Новостей врач раскритиковал тех, кто продвигает биологически активные добавки как лекарства. По его словам, прием БАДов должен быть вспомогательным, так как они являются простыми наборами аминокислот и белков, а основное восстановление возможно только при тренировках.
«Восстановление возможно только на тренировках, которые помогают правильному формированию коллагена. Но, с другой стороны, если у тела не будет достаточного количество белка, ему просто неоткуда будет брать строительный материал. В этом смысле и БАДы могут пригодиться. Но говорить о том, чтобы просто принимать добавки и ждать, когда все восстановится — смысла нет», — пояснил эксперт.
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Иммунолог раскрыл, как выявить аллергию до начала цветения

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Иммунолог раскрыл, как выявить аллергию до начала цветения
Иммунолог Болибок: выявить аллергию до начала цветения поможет риноцитограмма
26 марта 2025, 11:51

Фото: iStock/Jevtic

Многие люди годами лечат простуду по весне, не догадываясь, что на самом деле у них проявляется аллергическая реакция на цветение. Отличительные симптомы, которые помогут отличить инфекцию от аллергии — чихание, зуд в носу и покраснение глаз. Об этом заявил врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болибок, отметив, что самый эффективный способ определения источника аллергии — риноцитограмма.
«Однако если у вас нет возможности немедленно попасть на прием к врачу, можно сдать мазок из носа — риноцитограмму. Это недорогое исследование, с помощью которого можно определить характер воспаления в носу. Но нужно воздержаться от использования противоаллергенных препаратов и капель для носа», — поделился врач в беседе с «Вечерней Москвой».
В свою очередь врач общей практики Татьяна Боброва сообщила о другой скрытой угрозе, которая может подкосить даже людей с сильным иммунитетом. Как сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на РИАМО, эксперт рассказала о туберкулезе, который может долгое время находиться в организме в спящем режиме, постепенно подтачивая иммунную систему. Для предотвращения болезни она порекомендовала регулярно проходить флюорографию и избегать контакта с потенциальными носителями.
«Если человек с сильным иммунитетом заразился туберкулезом, микобактерии могут долгое время оставаться в организме в латентном состоянии — они как бы «спят», не вызывая никаких симптомов. По разным оценкам, от 25 до 30% людей во всем мире — латентные носители туберкулеза. В таком состоянии болезнь не передается другим людям», — пояснила врач.
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#эксперт
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Психолог назвал главные симптомы депрессии
Психолог Алексеев: ангедония является одним из главных признаков депрессии
26 марта 2025, 11:49

Фото: iStock/Farknot_Architect

Главными симптомами депрессии являются проблемы со сном, тревожные мысли, отсутствие общения, несоблюдение гигиены и замкнутость. Об этом заявил клинический психолог Госпиталя для ветеранов войн Георгий Алексеев. По его словам, еще один тревожный признак этого тяжелого заболевания — ангедония.
«Тревожными сигналами станут суицидальные мысли, ощущение безнадежности будущего или одиночества, а также чувство, что самостоятельно справиться с ситуацией невозможно, ощущение фатализма во всем. Один из тревожных признаков — ангедония, когда человек теряет способность радоваться тому, что раньше приносило удовольствие: вкусная еда, любимая музыка, фильмы», — пояснил специалист в беседе с «Петербургским дневником».
В свою очередь психолог-педагог Анастасия Кардиакос рассказала, как бороться с прокрастинацией. В разговоре с «Москвой 24» эксперт указала, что речь идет не просто о лени, а о сложном психологическом механизме, который чаще всего возникает у перфекционистов, людей с низкой самооценкой, тревожников, пациентов с СДВГ и депрессией.
«Когда дело кажется слишком трудным, скучным, пугающим или не дающим моментального удовлетворения, мозг выбирает краткосрочное облегчение — заняться чем-то более приятным. <…> наиболее эффективный способ проработать проблему — делить каждую задачу на пять шагов. Таким образом, получится список из маленьких дел, которые сбавят градус ожиданий от себя. И уже часть сделанного — повод для похвалы», — подчеркнула Кардиакос.
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