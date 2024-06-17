Психолог рассказала, сколько нужно гулять с ребенком

Фото: iStock/FotoDuets
Ребёнок должен проводить на улице не менее двух часов в день. Об этом рассказала детский психолог Екатерина Маденко.
Прогулки положительно влияют на укрепление здоровья ребёнка, его физическое развитие и психологическое равновесие, пояснила специалист.
Она уточнила, что с детьми можно устроить творческие занятия, игры, чтение книг или вместе что-то приготовить. Чтобы компенсировать отсутствие прогулок, необходимо поддерживать интерес и активность ребенка даже внутри помещения.
По словам Маденко, для психического развития ребенка необходимо устраивать прогулки ежедневно.
Читайте также:
Закаливания, прогулки и физическая активность помогут защитить детей от вирусов
Главный педиатр Подмосковья Одинаева назвала правила безопасного отдыха с ребёнком
Детский психолог Соломеина раскрыла, как справиться с закатывающим истерики ребёнком
«Рекомендуется проводить минимум один-два часа на улице в течение дня, в зависимости от возраста и погодных условий. Если на улице царит плохая погода, можно предложить ребенку занятия в помещении, которые также будут способствовать его развитию», — посоветовала Маденко в беседе с NEWS.ru.
Она уточнила, что с детьми можно устроить творческие занятия, игры, чтение книг или вместе что-то приготовить. Чтобы компенсировать отсутствие прогулок, необходимо поддерживать интерес и активность ребенка даже внутри помещения.
По словам Маденко, для психического развития ребенка необходимо устраивать прогулки ежедневно.
Читайте также:
Закаливания, прогулки и физическая активность помогут защитить детей от вирусов
Главный педиатр Подмосковья Одинаева назвала правила безопасного отдыха с ребёнком
Детский психолог Соломеина раскрыла, как справиться с закатывающим истерики ребёнком
Элина Позднякова