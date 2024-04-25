Детский психолог Соломеина раскрыла, как справиться с закатывающим истерики ребёнком

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Детям очень трудно проигрывать и терпеть поражения, поэтому зачастую это заканчивается истерикой. Но малыша можно научить справляться с трудностями.
Ребёнок, устраивающий истерику, использует в качестве психологической защиты проекцию. Так он приписывает окружающим собственные методы реагирования и эмоции, рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» клинический и детский психолог, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Елена Соломеина.
Родителям важно не поддаваться на детские провокации и не вступать в споры с ребёнком. Вместо этого следует соглашаться со всем, что он говорит, а затем предложить альтернативу. При этом нельзя сравнивать достижения, иначе малыш будет к себе менее строг, понимая, что его принимают любым.
Специалист посоветовала уважать способы реагирования на события, присущие ребёнку, а не внушать ему собственные методы для взаимодействия с окружающим миром.
Также следует всегда вставать на сторону ребёнка и решать возникшие у него проблемы совместными усилиями.
Самое трудное, но и самое важное – это стать для ребёнка примером. Если самостоятельно не получается привить ребёнку принятие тех или иных жизненных ситуаций, следует обратиться к психологу.
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Родителям важно не поддаваться на детские провокации и не вступать в споры с ребёнком. Вместо этого следует соглашаться со всем, что он говорит, а затем предложить альтернативу. При этом нельзя сравнивать достижения, иначе малыш будет к себе менее строг, понимая, что его принимают любым.
Специалист посоветовала уважать способы реагирования на события, присущие ребёнку, а не внушать ему собственные методы для взаимодействия с окружающим миром.
Также следует всегда вставать на сторону ребёнка и решать возникшие у него проблемы совместными усилиями.
Самое трудное, но и самое важное – это стать для ребёнка примером. Если самостоятельно не получается привить ребёнку принятие тех или иных жизненных ситуаций, следует обратиться к психологу.
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Анастасия Чинкова