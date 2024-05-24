Главный педиатр Подмосковья Одинаева назвала правила безопасного отдыха с ребёнком

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Вывозя ребёнка к морю, важно правильно организовать отдых, чтобы он не получил тепловой удар, ожоги кожи и не подхватил кишечную инфекцию. Об этом предупредила главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева.
«На пляже ребёнок должен быть в головном уборе и обязательно намазан солнцезащитным средством. Малыша нужно разместить в тени и следить, чтобы он пил бутилированную воду. В период самой сильной солнечной активности, с 12 до 15 часов, находиться на солнце детям нельзя», – подчеркнула Одинаева.Чтобы снизить риск кишечной инфекции, необходимо мыть руки и фрукты. Не рекомендуется купаться в стоячей воде и в общественном бассейне, отдыхать на людных пляжах.
«Избегайте мест массового скопления людей, выбирайте море, а не бассейн. Для малышей используйте подгузники для плавания, мойте руки после туалета, перед едой, приготовлением пищи, уничтожайте мух в комнате и на кухне, соблюдайте нормы хранения и обработки продуктов. Мойте фрукты и овощи, а если в семье кто-то заболел, изолируйте его и его предметы обихода», – посоветовала врач.Помимо этого, по словам Одинаевой, нужно максимально обезопасить питание: не давать ребёнку жидкие яйца, недожаренное мясо, использовать разные разделочные доски и ножи, чтобы бактерии из сырых продуктов не попали в готовую еду.
Врач напомнила, что самая эффективная защита от ротавируса – вакцинация. Но нелишне будет позаботиться и о хорошей аптечке в дорогу.
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Лора Луганская