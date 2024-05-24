Главный педиатр Подмосковья Одинаева назвала правила безопасного отдыха с ребёнком

Вывозя ребёнка к морю, важно правильно организовать отдых, чтобы он не получил тепловой удар, ожоги кожи и не подхватил кишечную инфекцию. Об этом предупредила главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева.