Психолог Жеравова рассказала, как уберечь ребенка от опасности в интернете

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
В последнее время в средствах массовой информации всё чаще появляются тревожные сообщения о случаях, когда дети и подростки участвуют в страшных событиях, таких как поджоги и нападения на своих одноклассников. Специалисты Московского областного клинического наркологического диспансера исследовали эту проблему и выяснили причины, по которым дети поддаются влиянию злоумышленников из интернета.
«Группы в соцсетях, как правило во ВКонтакте, которые несут опасность, существуют уже несколько лет. В них есть кураторы — взрослые люди, которые вовлекают детей и подростков через романтизацию темы смерти, одиночества, суицида. Чтобы уберечь подростка от влияния этих страшных групп, необходимо соблюдать простые правила. Внимательно изучите профиль вашего ребенка в социальной сети. Обратите на какие группы он подписан. На хэштеги, которые проставляет в публикациях. Насторожить должны слова «кит», так как это образ выбросившегося на берег животного. Слова «одиночество», «уход», «прощай», «разбуди меня в 4.20»», — рассказала клинический психолог Московского областного клинического наркологического диспансера Юлия Жеравова.
Она обратила внимание на то, что зачастую задания в этих группах выдаются в ночное время, и детей просят поставить будильник на 4:20 утра. В этот период психика наиболее уязвима, и способность к критическому мышлению снижается.
«Обращайте внимание на сон ребенка. На его настроение и круг общения. Не стесняйтесь при любых сомнениях поговорить с ним по душам и рассказать, что для таких групп их участник — всего лишь разменная монета и способ поднять охваты группы и совершить реальные преступления», — добавила Жеравова.Читайте также:
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