Диетолог Журавлева раскрыла необычайную пользу тофу

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Диетолог Полина Журавлева заявила, что тофу является чрезвычайно полезным продуктом, который рекомендуется употреблять каждый день.
«Это продукт долгожителей. Я не удивилась, узнав, что он спасает от рака. Азиаты живут долго благодаря тофу. Помимо всего прочего тофу также снижает риск сердечных заболеваний, очень полезен для костей. Добавлять его можно в любые блюда и даже делать на его основе десерты», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлева.
А в Елизаветинской больнице в Санкт-Петербурге спасли женщину с редким заболеванием - синдром Уилки – которое начало наблюдаться у неё ещё три года назад после перенесённого коронавируса.
«В результате обследований пациентке был поставлен правильный диагноз – синдром Уилки, или синдром верхней брыжеечной артерии. Редкое заболевание. На момент обращения в Елизаветинскую больницу заболевание пациентки находилось уже в стадии декомпенсации, при росте 165 см масса тела составляла 37 кг. Операцию пришлось делать по жизненным показаниям», – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» заведующий хирургическим отделением №3 Елизаветинской больницы Сергей Пузанов.
Ранее сообщалось, что врачи Видновского перинатального центра спасли 41-летнюю пациентку с трёхдневным внутренним кровотечением и полукилограммовой миомой матки.
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