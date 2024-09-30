Россиянам раскрыли опасность кефира

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Преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов заявил, что кефир, помимо полезных, обладает опасными свойствами, такими, как способность вызывать проблемы с ЖКТ, включая вздутие и диарею.
«Если кефир долгое время открыт, кисло-молочные бактерии погибают, а остаются только дрожжи, что вызывает брожение в ЖКТ, вздутие живота, нарушение микрофлоры, диарею. Из-за брожения кефир нельзя употреблять людям с гастритом и язвенной болезнью. Это связано с повышенной кислотностью кефира, которая может стимулировать усиленное выделение желудочного сока и вызывать боли, изжогу или другие неприятные ощущения», — пояснил в беседе с NEWS.ru Умнов.
Он советовал осторожно употреблять напиток беременным, кормящим матерям и растущим детям.
Ранее диетолог Полина Журавлева заявила, что тофу является чрезвычайно полезным продуктом, который рекомендуется употреблять каждый день.
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