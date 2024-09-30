Россиянам раскрыли опасность кефира

Жительница Махачкалы заболела ботулизмом из-за инъекций ботулотоксина при проведении косметологической процедуры в частной клинике в Москве. На четвертый день после процедуры у женщины развились признаки мышечной слабости, нарушение глотания и жевания, затруднение дыхания, а также птоз (опущение) века. Употребление консервированных продуктов и контакт с инфекционными больными девушка отрицает.