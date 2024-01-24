Пушкинские врачи применили новую методику реабилитации при травмах позвоночника

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«Мы провели пациенту комбинированную транскраниальную магнитную стимуляцию и электромагнитную монофазную спинномозговую стимуляцию. При такой современной неинвазивной методике происходит стимуляция нервных клеток в пострадавших участках спинного мозга», — цитируются в сообщении слова завотделением медицинской реабилитации Пушкинской больницы Павла Найдёнова.
Оборудование для такого метода реабилитации поступило в больницу в прошлом году, но до этого оно применялось только для пациентов, перенёсших инсульт.
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