Домодедовские хирурги провели уникальную операцию по удалению прямой кишки

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«Операция выполнялась в экстренном порядке, по жизненным показаниям. <…> Операция длилась почти пять часов. Объём операции был колоссальный. <…> Благодаря тому, что у нас хорошее оснащение в больнице, командная работа, мультидисциплинарный подход ко всему, сильные реаниматологи, мы сумели сохранить пациенту жизнь», – отметил заведующий первым хирургическим отделением Кирилл Овчинников.
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