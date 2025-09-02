Россиянкам назвали главные продукты для красоты и здоровья
Врач Мещерякова: красоту кожи и ногтей можно поддерживать с помощью питания
Для красоты и здоровья необходимо питаться сбалансированно и разнообразно. Об этом рассказала врач-диетолог сервиса Performance Food, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова.
По её словам, организм необходимо обеспечивать жирами, углеводами, белком, витаминами и минералами, чтобы волосы блестели, а кожа сияла.
«Если вы питаетесь так, что организму постоянно чего-то не хватает, то это совсем скоро скажется на вашей внешности — например, недостаток витаминов группы B может привести к сухости кожи, а дефицит железа — к сильному выпадению волос», — предупредила Мещерякова в разговоре с «Известиями».
Она посоветовала включать в свой рацион продукты, богатые белком, витаминами А и С, а также соблюдать питьевой режим.
Кроме того, важно употреблять полезные жиры, в частности, жирные кислоты Омега-3 и Омега-6. Они также поддерживают эластичность кожи и блеск волос. Источниками жирных кислот являются морская рыба (лосось, скумбрия), орехи и семена льна, оливковое масло первого холодного отжима.
В свою очередь врач-терапевт, взрослый и детский нутрициолог витаминно-минеральных комплексов Hedonist Ирина Тюрина рассказала «Газете.Ru», что осенью в рацион стоит включить тыквенные семечки и масло тыквы для детокса организма после лета.
«Нужно добавить в рацион тыквенные семечки и масло тыквы. Дополнительно полезно употребление клетчатки — например, семян льна или псиллиума, которые поддерживают работу желудочно-кишечного тракта и способствуют его очищению», — отметила специалист.
Она также призвала употреблять простые продукты, приготовленные на пару, не злоупотреблять фруктами и пить достаточное количество воды.