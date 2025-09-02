Россиянкам назвали главные продукты для красоты и здоровья

02 сентября 2025, 17:14

Врач Мещерякова: красоту кожи и ногтей можно поддерживать с помощью питания

Фото: iStock/Aamulya

Для красоты и здоровья необходимо питаться сбалансированно и разнообразно. Об этом рассказала врач-диетолог сервиса Performance Food, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова.





По её словам, организм необходимо обеспечивать жирами, углеводами, белком, витаминами и минералами, чтобы волосы блестели, а кожа сияла.





«Если вы питаетесь так, что организму постоянно чего-то не хватает, то это совсем скоро скажется на вашей внешности — например, недостаток витаминов группы B может привести к сухости кожи, а дефицит железа — к сильному выпадению волос», — предупредила Мещерякова в разговоре с «Известиями».

«Нужно добавить в рацион тыквенные семечки и масло тыквы. Дополнительно полезно употребление клетчатки — например, семян льна или псиллиума, которые поддерживают работу желудочно-кишечного тракта и способствуют его очищению», — отметила специалист.