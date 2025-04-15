Раскрыты опасные последствия ночных посиделок за видеоиграми

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Длительные сессии в видеоиграх у детей, особенно по ночам, могут привести к опасным последствиям, в том числе проблемам с ЦНС и сердечно-сосудистой системой. Об этом рассказала врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева. По ее словам, еще одну опасность представляют энергетики, которые часто покупаются перед ночными «марафонами» за компьютером.
«Шея сжимается. Далее идет переход на плечи и руки. Нарушается осанка, могут быть головные боли, вплоть до полуобморочных состояний. <…> Отсутствие нормального сна из-за видеоигр негативно влияет на нервную, сердечно-сосудистую систему. В итоге снижается и работоспособность ребенка в школе», — отметила врач в беседе с RT.Вместе с тем стало известно, что каждый десятый российский геймер делает донаты в компьютерных играх хотя бы раз в месяц. Как пишет «Газета.Ru» со ссылкой на опрос «Выберу.ру», 17% игроков признались, что совершают покупки в играх несколько раз в месяц, 9% — раз в полгода, 13% — очень редко. При этом почти половина респондентов (49%) заявили, что никогда не донатили в играх.
«Самым популярным «товаром» у геймеров оказалась игровая валюта — ее приобретают 48% участников опроса. Далее идут декоративные предметы, их выбирают 26% респондентов. Затем — прокачивание персонажей, такой вариант отметили 15% опрошенных. Кроме того, 11% респондентов покупают лутбоксы — виртуальные коробки со случайными предметами разной ценности», — говорится в материале.Читайте также:
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