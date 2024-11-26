Робот Светлана пригласила на вакцинацию от гриппа более 1,3 миллиона жителей Подмосковья

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
В Подмосковье продолжается кампания по вакцинации против гриппа. Робот Светлана приглашает жителей региона сделать прививку. Звонки осуществляются с номера телефона: 8 (498) 602-31-35, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Светлана приглашает пройти вакцинацию от гриппа жителей региона старше 18 лет, не прошедших ее ранее. Сделать прививку можно не только в поликлинике, но и в мобильных комплексах, которые работают в самых оживленных местах городских округов. Всего робот Светлана совершила уже более 1,3 млн звонков», — сообщил и.о. министра здравоохранения Московской области Максим Забелин.
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