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Робот Светлана пригласила на вакцинацию от гриппа более 1,3 миллиона жителей Подмосковья

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

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В Подмосковье продолжается кампания по вакцинации против гриппа. Робот Светлана приглашает жителей региона сделать прививку. Звонки осуществляются с номера телефона: 8 (498) 602-31-35, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Светлана приглашает пройти вакцинацию от гриппа жителей региона старше 18 лет, не прошедших ее ранее. Сделать прививку можно не только в поликлинике, но и в мобильных комплексах, которые работают в самых оживленных местах городских округов. Всего робот Светлана совершила уже более 1,3 млн звонков», — сообщил и.о. министра здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Чтобы пройти вакцинацию в мобильном пункте, потребуется паспорт и полис обязательного медицинского страхования (ОМС).



График работы и адреса мобильных пунктов доступны на сайте Министерства здравоохранения Московской области.

Прививку в поликлинике можно сделать по предварительной записи. Записаться на приём к врачу можно через региональный портал государственных услуг «Здоровье», по телефону 122, через инфомат в самой поликлинике или через чат-бота в Telegram.

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#прививка
Россиянам раскрыли интересный метод быстро засыпать
Психолог Дугенцова рекомендовала вести дневник
25 ноября 2024, 19:50

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Психолог Дарья Дугенцова заявила, что для быстрого засыпания можно если дневник для выгрузки в него всех своих мыслей, включая тревожные.
По её словам, такая методика поможет избавиться от навязчивых мыслей в голове, которые, зачастую, и мешают заснуть.

«Надо вести дневник перед сном, выгружать туда все свои мысли. Где-то за 30-10 минут до сна садиться и по таймеру вести дневник каждый вечер. Пишите, что хотите, что приходит в голову. Если ничего не приходит в голову, то пишите «поток сознания». Так мы избавляемся от мыслей, которые в будущем могут нас тревожить. Также могут помочь медитации перед сном. Они расслабляют организм и учат наше сознание останавливаться в мыслительном процессе и освобождать мозг от этого потока хлынувших размышлений», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Дугенцова.

Кроме этого, специалист посоветовала не пользоваться гаджетом перед сном.

Ранее врач-кардиолог, сомнолог Наталия Золотарева объяснила, что лунатизм, также называемый сомнабулизм, представляет собой расстройство, при котором люди совершают сложные действия, находясь в состоянии сна.

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#психолог
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#здоровье
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Студентов медколледжа пригласили работать в больницу Ленинского округа
25 ноября 2024, 18:57

Фото: пресс-служба администрации Ленинского г.о.

Встречу со студентами ступинского филиала Московского областного медицинского колледжа № 2 провели сотрудники Видновской клинической больницы, они рассказали ребятам о преимуществах и перспективах работы в этом медучреждении, сообщает пресс-служба администрации Ленинского городского округа.
«Мы рассказали о деятельности нашей больницы, перспективах для сотрудников, и пригласили молодых людей к нам на работу. Немало участников встречи заинтересовались поступившим предложением», — сказал заместитель главврача по амбулаторно-поликлинической помощи Видновской клинической больницы Тимур Асанов.
Участие во встрече приняли также врач-эпидемиолог Видновской больницы Ольга Ненастина и главная медицинская сестра Наталья Сушкова. Они предложили ребятам для начала пройти в их больнице практику, а после диплома — выйти туда на работу.

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#медицина
#здравоохранение
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Врачи МОЦОМД сделали операцию новорождённому ребенку с кишечной непроходимостью
25 ноября 2024, 17:13

Фото: istockphoto / Georgiy Datsenko

В Московский областной центр охраны материнства и детства был доставлен новорождённый мальчик, который систематически срыгивал после кормления. После обследования у ребёнка обнаружили редкий врождённый порок развития кишечника — непроходимость двенадцатиперстной кишки, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Врачи утверждают, что такая аномалия требует срочного хирургического вмешательства сразу после рождения. Это обусловлено тем, что из-за частой рвоты ребёнок теряет жидкость и электролиты. Кроме того, существует вероятность попадания рвотных масс в дыхательные пути, что может привести к тяжёлой форме пневмонии, плохо поддающейся лечению.

«При данной патологии накладывается анастомоз — кишка сшивается с одноименной кишкой в обход поджелудочной железы. Оперативное лечение проводилось лапароскопически через 3 миниатюрных прокола. Такой подход является наиболее современным и высокотехнологичным. Операция длилась 1,5 часа и прошла успешно. Ребенок будет жить нормальной жизнью без каких-либо последствий врожденного порока развития», — сообщил заведующий отделением хирургии новорожденных, к.м.н. Михаил Рехвиашвили.
В настоящее время ребёнок выписан из больницы и находится дома, полностью оправившись от болезни. Он питается и развивается в соответствии с возрастом.

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#операция
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#минздрав мо
#подмосковье
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В Подмосковье 30 ноября проведут бесплатный онкоскрининг для жителей
25 ноября 2024, 13:49

Фото: пресс-служба Минздрава МО

День открытых дверей проведут в Центрах амбулаторной онкологической помощи Московской области в субботу, 30 ноября, пройти бесплатный онкоскрининг в рамках этого мероприятия смогут все желающие, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Своевременная проверка здоровья позволяет выявить заболевания на ранней стадии, а значит вовремя начать лечение и сохранить качество жизни пациента. Дни открытых дверей в Центрах амбулаторной онкологической помощи региона проходят регулярно – каждую последнюю субботу месяца», — сказал и.о. министра здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Женщинам в Центрах онкопомощи будут проводить маммографию/УЗИ молочных желез, а также цитологическое исследование шейки матки, мужчины смогут сдать ПСА-тест на рак простаты. Кроме того, будут проводиться исследования новообразований кожи, рентген- и КТ-исследования.

День открытых дверей будет проходить с девяти утра до двух часов дня. С собой нужно будет взять паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

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#минздрав мо
#онкология
#диагностика
#день открытых дверей
#московская область
#подмосковье
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В ДКЦ имени Рошаля поступила 16-летняя девушка с инсультом
25 ноября 2024, 13:24

Фото: istockphoto / ThitareeSarmkasat

В Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля была доставлена 16-летняя девушка с симптомами геморрагического инсульта. Обследование показало, что причиной кровоизлияния в мозг стал разрыв сосуда из-за артериовенозной мальформации сосудов головного мозга, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Такая патология характеризуется переплетением вен и артерий малого диаметра, образуя «сосудистый клубок», в котором произошёл разрыв сосуда. Такая аномалия опасна повреждением и нарушением работы клеток мозга, а также может привести к летальному исходу при отсутствии своевременного лечения.

«Артериовенозная мальформация лечится методом эмболизации — введением в поврежденный сосуд специального вещества для заклеивания места разрыва. Нейрохирурги выполнили процедуру тонким катетером с ювелирной точностью. В Подмосковье ребенку такая операция была проведена впервые», — сообщил заведующий отделением рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения Михаил Комиссаров.
На сегодняшний день пациентка выписана из больницы и вернулась к нормальной жизни.

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#подмосковье
#врачи
#операция
#лечение
#больницы
#рошаль
#минздрав мо
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Каширская больница приняла участие в ярмарке вакансий медуниверситета в Иванове
25 ноября 2024, 11:57

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Заместитель главврача Каширской больницы Игорь Наумов и заведующий женской консультацией Алексей Бунаков в составе делегации Московской области приняли участие в ярмарке вакансий, организованной для студентов Ивановского государственного медицинского университета, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«Представители Каширской больницы рассказали студентам о ключевых аспектах работы в этом медучреждении, а также о мерах поддержки, которые получают там молодые специалисты, причём не только при трудоустройстве, но и в ходе профессионального развития», — говорится в сообщении.
В частности, студентам сообщили о ежемесячных дополнительных выплатах в течение трёх первых дет работы, о компенсации за аренду жилья, а также рассказали о таких программах, как «Земский доктор» и «Социальная ипотека».

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

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Сотрудники МОККВД прошли обучение по предотвращению внутрибольничных инфекций
25 ноября 2024, 11:08

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В рамках Недели борьбы с антимикробной резистентностью особое внимание уделяется проблеме внутрибольничных инфекций. Важными аспектами решения этой проблемы являются контроль микроорганизмов, находящихся в медицинских учреждениях, и предотвращение их распространения среди медицинского персонала и пациентов, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Бактерии, обитающие в больницах и часто взаимодействующие с антибиотиками, становятся устойчивыми к ним, что может привести к возникновению различных заболеваний, плохо поддающихся лечению существующими препаратами.

В ноябре 2024 года специалисты Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера прошли специализированное обучение в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М. Ф. Владимирского. Курс был направлен на предотвращение внутрибольничных инфекций и изучение других аспектов антимикробной терапии.

«Полученные знания уже применяются на практике в нашем учреждении. Это включает в себя более тщательный контроль за назначением антибиотиков, соблюдение строгих протоколов дезинфекции и стерилизации, а также повышение информированности пациентов о мерах профилактики инфекционных заболеваний», — сообщил заместитель главного врача Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера по медицинской части, врач-дерматовенеролог Елена Авербух.
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Как вызвать скорую помощь: какие документы иметь при себе, когда приедут, могут ли отказать
23 ноября 2024, 15:20

Фото:iStock/DarthArt

Несчастный случай или проблемы со здоровьем могут настигнуть в самый неожиданный момент. Скорая медицинская помощь доступна бесплатно всем в любое время. В материале «Радио 1» расскажем о том, как вызвать скорую помощь, что говорить диспетчеру и как действовать, если она не приехала.

Как вызвать скорую с мобильного телефона


Всем известно, что номер скорой — «03», только вот дозвониться на него получится только с городского телефона или таксофона. Для связи с экстренными службами по сотовому телефону необходимо набирать трёхзначный номер. Чтобы связаться с диспетчером скорой помощи, необходимо набрать номер «103». Также вызвать скорую с мобильного можно и по единому номеру службы спасения «112». Экстренные вызовы можно совершать бесплатно с номеров любых операторов, даже если на счете нет средств или в телефоне отсутствует SIM-карта. Если устройство не имеет сигнала, звонок все равно будет выполнен.

На какие вызовы приедет скорая помощь


Согласно Федеральному закону № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011, скорая медицинская помощь обязана прибыть к любому человеку, который находится на территории России и нуждается в срочном медицинском вмешательстве. Порядок оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, утвержденный приказом Министерства здравоохранения РФ от 20 июня 2013 г. № 388н, разделяет скорую медицинскую помощь на два вида: экстренную (при состояниях представляющих угрозу жизни пациента) и неотложную (при состояниях без явных признаков угрозы жизни пациента).
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На какие вызовы приедет реанимация

Фото:iStock/Evgenii Mitroshin

При поступлении вызова скорой в экстренной форме на место направляется ближайшая свободная общепрофильная бригада или специализированная, в том числе реанимационная выездная бригада скорой медицинской помощи. Экстренным вызов будет классифицирован в случае, если диспетчеру поступит информация о внезапном остром заболевании или состоянии представляющем угрозу жизни пациента, в том числе о нарушении сознания, дыхания, кровообращения, травмах любой этиологии, отравлениях, ранениях (сопровождающиеся кровотечением, представляющим угрозу жизни, или повреждением внутренних органов), термических и химических ожогах, родах или угрозе прерывания беременности.

На какие вызовы приедет неотложка


В случае поступления вызова скорой медицинской помощи в неотложной форме на вызов направляется ближайшая свободная общепрофильная выездная бригада скорой медицинской помощи при отсутствии вызовов скорой медицинской помощи в экстренной форме. Неотложными считаются заболевания и состояния, требующие срочного медицинского вмешательства, без явных признаков угрозы жизни, а также констатация смерти (за исключением часов работы поликлиник).

В каком случае скорая не приедет


Фото:iStock/vadimguzhva

Сотрудники скрой помощи не обязаны выезжать к пациентам, нуждающимся в амбулаторно-поликлинической помощи. Иными словами, скорая не консультирует и не назначает лечение на дому. Также скорая помощь не занимается транспортировкой пациентов до стационара в случаях плановых госпитализаций, не привозит лекарства домой, не выводит из состояния алкогольного опьянения и не забирает бездомных и пьяных с улицы, если те не нуждаются в медицинской помощи в стационаре. Кроме того, сотрудники скорой медицинской помощи не оказывают стоматологические услуги и не выполняют процедуры, назначенные врачом поликлиники.

Какие документы должны быть у пациента при вызове скорой

Фото:iStock/yuliasverdlova
Скорая медицинская помощь оказывается всем вне зависимости от наличия у пациента документов. Однако, если обстоятельства позволяют и документы находятся рядом с человеком, нуждающимся в помощи, необходимо подготовить и показать медицинским работникам паспорт, полис обязательного медицинского страхования и документы, касающиеся здоровья пациента.

Как быстро приедет скорая помощь


Время ожидания скорой медицинской помощи регламентировано Постановлением Правительства РФ от 29.12.2022 № 2497 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Согласно программе госгарантий, время доезда бригад скорой медицинской помощи при состояниях угрожающих жизни (экстренные вызовы) составляет 20 минут, а при состояниях без явных признаков угрозы жизни пациента (экстренные вызовы) — до 2 часов.

Что говорить диспетчеру при вызове скорой помощи


Фото:iStock/fizkes

Чтобы обеспечить максимально быстрое и правильное оформление вызова, необходимо четко и точно отвечать на все вопросы диспетчера скорой.

Опишите, что произошло. В первой фразе укажите причину вызова скорой помощи, например: «боль в груди», «ДТП, травма головы», «болит живот», «судороги». Точно расскажите о жалобах пациента и видимых симптомах его состояния.

Сообщите пол, возраст, ФИО пациента. Если этих данных нет, необходимо сообщить приблизительную информацию. Если это ДТП, важно указать количество пострадавших и описать полученные ими травмы.

Укажите правильный адрес вызова, включая населенный пункт, район, улицу, номер дома и квартиры, подъезд и этаж. Обязательно откройте шлагбаум и двери в подъезд (если домофон не работает). Не забудьте убрать домашних животных.

Если точное местонахождение пациента затруднительно определить (например, он находится на трассе, на остановке или во дворе), сообщите диспетчеру о доступных путях подъезда и назовите ориентиры. По возможности постарайтесь встретить бригаду и сопроводить ее к пациенту.

Уточните, кто именно делает вызов (вы себе вызываете бригаду или ваш родственник является пациентом, вы являетесь свидетелем происшествия или звоните по просьбе кого-то другого). Также укажите номер телефона, с которого осуществляется звонок.

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Что делать, если больному стало лучше, а скорая уже едет


Вызов скорой помощи можно отменить звонком по тому же номеру, по которому ее вызывали. Но каждый случай вызова индивидуален и порой облегчение состояния не всегда хороший симптом. Не следует отменять вызов скорой помощи, если речь идет о лежачем пациенте с тяжелым заболеванием. Даже если после ухудшения, из-за которого была вызвана бригада, его состояние стало заметно лучше, это может быть признаком предсмертного состояния. В таких случаях лучше, чтобы медицинские специалисты дали свою оценку.

Вызов можно отменить, если вы ошиблись с предварительным диагнозом. Например, при разделке мяса был почти «отрезан» палец, но пока машина ехала, кровь остановилась и видно, что порез не глубокий.

Что делать, если скорая не приехала

Фото:iStock/Pheelings Media

В соответствии Федеральным законом от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», медицинская помощь оказывается медицинской организацией безотлагательно и бесплатно. Отказ в её оказании не допускается.

Иногда вызов скорой помощи может быть перенаправлен в поликлинику по месту жительства пациента. В таком случае участковый врач-терапевт или другой работник службы неотложной медицинской помощи поликлиники должен посетить пациента в тот же день. Перенаправление вызова возможно только в том случае, если диспетчер скорой на основании полученной информации пришел к однозначному выводу о том, что пациенту не требуется экстренная медицинская помощь и его жизни ничего не угрожает.

Если бригада СМП не прибыла по вызову, который не был отменен или перенаправлен, имеет смысл обратиться с жалобой в региональное министерство (департамент) здравоохранения. Это поможет привлечь к ответственности виновных лиц и решить проблему с оказанием скорой медицинской помощи в данном регионе РФ.

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Раменские врачи спасли пенсионерку с раковой опухолью желудка
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Раменские врачи спасли пенсионерку с раковой опухолью желудка
22 ноября 2024, 13:42

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

75-летнюю женщину со злокачественной опухолью желудка спасли врачи Рамкой больницы, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Женщина поступила в больницу в критическом состоянии из-за внутреннего кровотечения. Остановить кровотечение врачи смогли при помощи эндоскопической операции. А обследование показало, что причиной кровотечения стала разросшаяся в желудке опухоль, о которой пациентка не знала.

«Клинически такие опухоли никак себя не проявляют, обнаружить их можно только методом диагностики. Компьютерная томография показала, что никаких прорастаний — метастаз — у опухоли нет, после чего было принято решение провести операцию по удалению новообразования с сохранением самого органа», — рассказал заведующий эндоскопическим отделением Раменской больницы Сергей Яшков.
Он добавил, что операция проводилась с помощью видеоэндоскопа.

«Мы убрали опухоль размером более трёх сантиметров. – выполнили циркулярный разрез вокруг опухоли и отслоили ее в подслизистом слое, не нарушив целостности стенки желудка. Трудоёмкая операция длилась полтора часа», — отметил Сергей Яшков.
Гистология извлечённых тканей показала, что опухоль злокачественная. Женщину выписали под наблюдение районного онколога. Спустя полгода после операции ей провели контрольную гастроскопию и выявили рецидив опухоли желудка.

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#врачи
#медицина
#онкология
#раменский городской округ
#раменское
#здравоохранение
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