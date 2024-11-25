В Подмосковье 30 ноября проведут бесплатный онкоскрининг для жителей

Фото: пресс-служба Минздрава МО
День открытых дверей проведут в Центрах амбулаторной онкологической помощи Московской области в субботу, 30 ноября, пройти бесплатный онкоскрининг в рамках этого мероприятия смогут все желающие, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Своевременная проверка здоровья позволяет выявить заболевания на ранней стадии, а значит вовремя начать лечение и сохранить качество жизни пациента. Дни открытых дверей в Центрах амбулаторной онкологической помощи региона проходят регулярно – каждую последнюю субботу месяца», — сказал и.о. министра здравоохранения Московской области Максим Забелин.Женщинам в Центрах онкопомощи будут проводить маммографию/УЗИ молочных желез, а также цитологическое исследование шейки матки, мужчины смогут сдать ПСА-тест на рак простаты. Кроме того, будут проводиться исследования новообразований кожи, рентген- и КТ-исследования.
День открытых дверей будет проходить с девяти утра до двух часов дня. С собой нужно будет взять паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.
Читайте также:
В ДКЦ имени Рошаля поступила 16-летняя девушка с инсультом
Каширская больница приняла участие в ярмарке вакансий медуниверситета в Иванове
Сотрудники МОККВД прошли обучение по предотвращению внутрибольничных инфекций
Лев Каштанов