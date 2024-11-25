Россиянам раскрыли интересный метод быстро засыпать

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Психолог Дарья Дугенцова заявила, что для быстрого засыпания можно если дневник для выгрузки в него всех своих мыслей, включая тревожные.
По её словам, такая методика поможет избавиться от навязчивых мыслей в голове, которые, зачастую, и мешают заснуть.
Кроме этого, специалист посоветовала не пользоваться гаджетом перед сном.
Ранее врач-кардиолог, сомнолог Наталия Золотарева объяснила, что лунатизм, также называемый сомнабулизм, представляет собой расстройство, при котором люди совершают сложные действия, находясь в состоянии сна.
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«Надо вести дневник перед сном, выгружать туда все свои мысли. Где-то за 30-10 минут до сна садиться и по таймеру вести дневник каждый вечер. Пишите, что хотите, что приходит в голову. Если ничего не приходит в голову, то пишите «поток сознания». Так мы избавляемся от мыслей, которые в будущем могут нас тревожить. Также могут помочь медитации перед сном. Они расслабляют организм и учат наше сознание останавливаться в мыслительном процессе и освобождать мозг от этого потока хлынувших размышлений», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Дугенцова.
Кроме этого, специалист посоветовала не пользоваться гаджетом перед сном.
Ранее врач-кардиолог, сомнолог Наталия Золотарева объяснила, что лунатизм, также называемый сомнабулизм, представляет собой расстройство, при котором люди совершают сложные действия, находясь в состоянии сна.
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Мелисса Тимофеева