Роспотребнадзор назвал животных, которые могут переносить оспу обезьян
Роспотребнадзор призвал путешественников избегать контактов с потенциальными носителями вируса оспы обезьян. Особое внимание следует уделять предостережению от взаимодействия с грызунами и приматами, сообщили в пресс‑службе ведомства.
Информация о рисках появилась на фоне зафиксированных случаев заболевания. Так, межрегиональное управление Роспотребнадзора подтвердило два случая оспы обезьян в Санкт‑Петербурге. Заболевание выявили у граждан, недавно вернувшихся из Таиланда. В настоящее время пациенты находятся в инфекционном стационаре. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное без угрозы для жизни.
Кроме того, в начале февраля в Домодедовскую больницу (Московская область) попали три пациента с диагнозом «оспа обезьян». Двое из них уже прошли курс лечения.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что во время зарубежных поездок важно строго соблюдать меры предосторожности и ни при каких обстоятельствах не контактировать с животными, которые могут быть переносчиками вируса.
