Роспотребнадзор назвал животных, которые могут переносить оспу обезьян

18 февраля 2026, 00:39

Роспотребнадзор: приматы и грызуны являются переносчиками оспы обезьян

Фото: iStock/Niphon Khiawprommas

Роспотребнадзор призвал путешественников избегать контактов с потенциальными носителями вируса оспы обезьян. Особое внимание следует уделять предостережению от взаимодействия с грызунами и приматами, сообщили в пресс‑службе ведомства.