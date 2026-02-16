Эксперт ВОЗ Демин: риск заражения оспой обезьян для россиян остаётся низким
Риск заражения оспой обезьян для россиян остаётся низким. Об этом изданию «Абзац» сообщил представитель Всемирной организации здравоохранения, профессор Сеченовского университета Андрей Демин.
По словам специалиста, вирус чаще всего передаётся через биологические жидкости — кровь и слюну, а также при незащищённых контактах и использовании заражённых предметов. Воздушно-капельный путь возможен, но в основном при длительном тесном общении с больным.
В группе риска находятся люди с иммунодефицитом, в том числе ВИЧ-инфицированные, а также пациенты, принимающие иммунодепрессанты. Частичную защиту могут иметь те, кто был привит от оспы до отмены обязательной вакцинации в 1980-х годах.
Эксперт рекомендовал внимательно относиться к выбору мест для путешествий и избегать рискованных контактов. При появлении симптомов он посоветовал сразу обращаться за медицинской помощью.
Читайте также: