Эксперт ВОЗ Демин: риск заражения оспой обезьян для россиян остаётся низким

16 февраля 2026, 15:11

Риск заражения оспой обезьян для россиян остаётся низким. Об этом изданию «Абзац» сообщил представитель Всемирной организации здравоохранения, профессор Сеченовского университета Андрей Демин.