Роспотребнадзор призвал не употреблять в пищу заражающие вирусом Нипах продукты

08 февраля 2026, 16:58

Роспотребнадзор призвал не есть сырые фрукты в странах с заболеваемостью Нипах

Фото: istockphoto/AlexRaths

Роспотребнадзор предупредил путешественников, что в странах, где вирус Нипах встречается эндемично, лучше отказаться от сырых фруктов и свежевыжатых соков.