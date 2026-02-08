Роспотребнадзор призвал не употреблять в пищу заражающие вирусом Нипах продукты
Роспотребнадзор предупредил путешественников, что в странах, где вирус Нипах встречается эндемично, лучше отказаться от сырых фруктов и свежевыжатых соков.
Как отмечается в сообщении ведомства в Max, такие продукты могли контактировать с переносчиками инфекции. В частности, речь идет о неочищенных фруктах и напитках вроде пальмового сока. Овощи и фрукты рекомендуется тщательно мыть.
Поводом для напоминания стали новости о смерти женщины в Бангладеш от вируса Нипах. Ранее Telegram-канал Baza писал, что заболевание пришло в страну на фоне случаев заражения в соседней Индии.
Специалисты советуют перед поездкой заранее уточнять эпидемиологическую ситуацию в регионе. Туристам рекомендуют избегать контактов с летучими мышами и их пометом, не брать животных на руки, не приближаться к больным животным, в том числе свиньям, не посещать свинофермы и рынки живых животных в районах, где фиксируются очаги инфекции.
Кроме того, следует строго соблюдать личную гигиену. Если после возвращения появляются лихорадка, кашель, головная или мышечная боль, а также неврологические симптомы, нужно как можно быстрее обратиться к врачу и сообщить, в каких странах вы были.
