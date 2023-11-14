Российские учёные установили связь между питанием и школьной успеваемостью

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Нарушения режима питания и сна снижают успеваемость школьников, приводит к росту депрессивных настроений, пищевой зависимости, а также и ожирению.
К такому выводу пришли учёные УрФУ. Результаты исследования опубликовали в журнале Nutrients.
По данным ВОЗ, за последние 40 лет в мире стало в 10 раз больше подростков, которые страдают от лишнего веса.
Ученые Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ) изучили циркадные ритмы (то есть циклы суточной активности, которые зависят от смены времени суток) более 12 тысяч учащихся 6–11-х классов средних общеобразовательных школ. Исследователи проанализировали связи между циркадными ритмами, питанием и успеваемостью подростков.
Выяснилось, что подростки с низкими оценками и депрессией чаще страдают от пищевой зависимости. Такие дети зачастую пропускают завтраки и поздно ужинают. По данным ученых, есть высокая вероятность перехода ожирения в хроническую форму.
Сейчас в научном сообществе обсуждается возможность ограничения еды как средства профилактики ожирения. При этом голодание или сокращение окна приема пищи приводит к негативным последствиям для психоэмоционального состояния и когнитивных функций у детей.
Ранее ученые УрФУ, выявили ещё один фактор, который ведёт к риску развития ожирения, – это учёба во вторую смену. Смещение фазы сна на более позднее время влечёт за собой негативное изменение в диете: меняется время главного приема пищи. Если ребенок поздно лег спать, утром он не хочет завтракать; поэтому до обеда школьник с высокой вероятностью съест что-то быстрое, но вредное.
В итоге специалисты рекомендовали реорганизовать образовательный процесс: в идеале совсем отказаться от занятий во вторую смену.
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По данным ВОЗ, за последние 40 лет в мире стало в 10 раз больше подростков, которые страдают от лишнего веса.
«10% обследованных школьников имели избыточную массу тела, тогда как 6,4% имели недостаточную. Еще у 2,2% детей и подростков наблюдались признаки висцерального ожирения, у 20,2% школьников – умеренная и выраженная депрессия, у 5,3% – пищевая зависимость», – рассказала о результатах исследования доцент кафедры клинической психологии и психофизиологии УрФУ Ольга Дорогина.У школьников кроме роста и развития организма значительно увеличивается учебная нагрузка. Если подросток недосыпает или неправильно питается, это может привести к ухудшению эмоционального состояния и снижению успеваемости.
Выяснилось, что подростки с низкими оценками и депрессией чаще страдают от пищевой зависимости. Такие дети зачастую пропускают завтраки и поздно ужинают. По данным ученых, есть высокая вероятность перехода ожирения в хроническую форму.
Сейчас в научном сообществе обсуждается возможность ограничения еды как средства профилактики ожирения. При этом голодание или сокращение окна приема пищи приводит к негативным последствиям для психоэмоционального состояния и когнитивных функций у детей.
Ранее ученые УрФУ, выявили ещё один фактор, который ведёт к риску развития ожирения, – это учёба во вторую смену. Смещение фазы сна на более позднее время влечёт за собой негативное изменение в диете: меняется время главного приема пищи. Если ребенок поздно лег спать, утром он не хочет завтракать; поэтому до обеда школьник с высокой вероятностью съест что-то быстрое, но вредное.
В итоге специалисты рекомендовали реорганизовать образовательный процесс: в идеале совсем отказаться от занятий во вторую смену.
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Мария Фирсова