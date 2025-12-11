Россиян предупредили о коварности бронхиальной астмы

11 декабря 2025, 17:57

Врач Буланов: астма часто маскируется под простуду

Фото: iStock/AaronAmat

Бронхиальную астму на начальном этапе легко спутать с простудой или стрессовой реакцией. Об этом предупредил директор департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Дмитрий Буланов.





Он пояснил, что астма является хроническим воспалением дыхательных путей, из-за которого бронхи становятся слишком чувствительными к внешним раздражителям.





«Воздуху становится трудно проходить — появляются одышка, свистящее дыхание, чувство тяжести в груди. На ранних этапах эти изменения полностью обратимы, но при длительном отсутствии лечения воспаление приводит к ремоделированию бронхов — структурным нарушениям, которые уже плохо поддаются коррекции. Современные схемы терапии позволяют жить активно, без ограничений», — пояснил Буланов в разговоре с «Известиями».

«Физическая активность при бронхиальной астме не только разрешена, но и необходима, поскольку укрепляет дыхательную мускулатуру, улучшает вентиляцию лёгких и повышает общую выносливость организма. Занятия возможны только в период стойкой ремиссии», — пояснила эксперт.