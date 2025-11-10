Названы осенние продукты, которые могут вызывать изжогу

10 ноября 2025, 18:51

Врач Исаева: яблоки и клюква могут вызывать изжогу

Фото: iStock/Stanislav Tarasov

Осенние фрукты и овощи, а также стресс могут спровоцировать изжогу. Об этом предупредила врач-гастроэнтеролог сети клиник «Неболит» Ольга Исаева.





По её словам, изжога может появиться при чрезмерном употребление яблок и клюквы.





«С зимним сезоном плотно ассоциируются цитрусовые. Обычно их употребляют для поддержания иммунитета из-за их насыщенности витамином C. Тем не менее они также значительно повышают кислотность и могут провоцировать изжогу, поэтому даже при несомненной пользе таких фруктов потреблять их стоит с осторожностью», — объяснила Исаева в беседе с «Газетой.Ru».

