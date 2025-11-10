Названы осенние продукты, которые могут вызывать изжогу
Врач Исаева: яблоки и клюква могут вызывать изжогу
Осенние фрукты и овощи, а также стресс могут спровоцировать изжогу. Об этом предупредила врач-гастроэнтеролог сети клиник «Неболит» Ольга Исаева.
По её словам, изжога может появиться при чрезмерном употребление яблок и клюквы.
«С зимним сезоном плотно ассоциируются цитрусовые. Обычно их употребляют для поддержания иммунитета из-за их насыщенности витамином C. Тем не менее они также значительно повышают кислотность и могут провоцировать изжогу, поэтому даже при несомненной пользе таких фруктов потреблять их стоит с осторожностью», — объяснила Исаева в беседе с «Газетой.Ru».
Она добавила, что изжогу могут спровоцировать стресс и нервное напряжение.
Тем временем врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болибок рассказал RT рассказал, что основными пищевыми аллергенами являются коровье молоко, яйца и орехи, а также рыба и морепродукты, пшеница, соя и кунжут.
«Самый распространённый период — это детство. То есть ребёнку начинают вводить новую пищу — и он на некоторые виды может реагировать. В более старшем возрасте аллергические реакции могут возникать в пубертатный период, когда идёт перестройка обмена веществ и иммунной системы», — уточнил врач.
Белибок добавил, что аллергии могут появиться и после 30 лет из-за иммунных дефицитов.