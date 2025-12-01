Подмосковный аллерголог предупредила об опасностях новогоднего декора
Главные атрибуты новогоднего праздника для некоторых могут стать причиной обострения аллергии и проблем с дыханием, предупредила врач аллерголог-пульмонологКрасногорской больницы Елена Пятикова. Речь идёт, например, о ярких гирляндах, сверкающей мишуре и нарядной ёлке.
Медик также рассказала, как сделать праздник безопасным для здоровья.
«В новогодние праздники традиционно наблюдается рост воздействия бытовых раздражителей. Многие декоративные материалы, которые кажутся безобидными, могут влиять на дыхательную систему и кожу, особенно у детей, пациентов с бронхиальной астмой или атопическим дерматитом», – отметила Пятикова, слова которой приводит пресс-службе подмосковного Минздрава.Помимо этого, стоит обратить внимание на искусственные ели. Современные ёлки часто делают из ПВХ или полиэтилена. При перепадах температур, когда дерево вносят с холодного балкона в тёплую квартиру, эти материалы выделяют частицы пластика. А за год хранения на антресолях или в кладовке ёлка собирает пыль и спор плесени.
«Перед установкой тщательно промойте ветви тёплой водой или протрите влажной тканью, а затем просушите. Хранить ёлку лучше всего в герметичном пластиковом контейнере или в пакете», – объяснила врач.Искусственный снег, блёстки в аэрозолях, ароматические свечи и спреи содержат растворители, пропелленты и синтетические отдушки. Их вдыхание может вызвать раздражение слизистых, кашель, мигрень, обострение аллергического ринита и даже астмы.
«Откажитесь от распыления аэрозольных украшений в жилых комнатах, особенно в детских. Выбирайте декор с нейтральным составом, не забывайте хорошо проветривать помещение после использования любых ароматизированных средств», – посоветовала Пятикова.Она добавила, что яркие, мерцающие гирлянды с резкими перепадами света могут негативно влиять на нервную систему. У чувствительных людей они вызывают головную боль и повышенную утомляемость, у детей – перевозбуждение и проблемы со сном.
Лучше выбрать гирлянды с мягким постоянным свечением, отказаться от агрессивных стробоскопических эффектов. А на ночь подсветку в спальне лучше отключать.