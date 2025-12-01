Подмосковный аллерголог предупредила об опасностях новогоднего декора

01 декабря 2025, 17:15

Главные атрибуты новогоднего праздника для некоторых могут стать причиной обострения аллергии и проблем с дыханием, предупредила врач аллерголог-пульмонологКрасногорской больницы Елена Пятикова. Речь идёт, например, о ярких гирляндах, сверкающей мишуре и нарядной ёлке.





Медик также рассказала, как сделать праздник безопасным для здоровья.

«В новогодние праздники традиционно наблюдается рост воздействия бытовых раздражителей. Многие декоративные материалы, которые кажутся безобидными, могут влиять на дыхательную систему и кожу, особенно у детей, пациентов с бронхиальной астмой или атопическим дерматитом», – отметила Пятикова, слова которой приводит пресс-службе подмосковного Минздрава.

«Перед установкой тщательно промойте ветви тёплой водой или протрите влажной тканью, а затем просушите. Хранить ёлку лучше всего в герметичном пластиковом контейнере или в пакете», – объяснила врач.

«Откажитесь от распыления аэрозольных украшений в жилых комнатах, особенно в детских. Выбирайте декор с нейтральным составом, не забывайте хорошо проветривать помещение после использования любых ароматизированных средств», – посоветовала Пятикова.