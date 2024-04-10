Россиян предупредили о крайней опасности информационного истощения

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Врач-гериатр, доктор медицинских наук Кирилл Прощаев заявил, что хроническое информационное истощение (squeezed-синдром) опасно для здоровья, может вызвать проблемы сердечно-сосудистой системы, головного мозга и опорно-двигательного аппарата.
«Длительное пребывания в условиях squeezed-среды может привести к колебаниям давления, избыточной массе тела и ожирению, головным болям, нарушению концентрации внимания, ухудшению памяти, когнитивным нарушениям, бессоннице, появлению зависимости от гаджетов, повышенной истощаемости, усталости, упадку сил и ощущению потери «жизненной энергии», — пояснил в беседе с Газета.ру Прощаев.
Врач напомнил, что такой синдром характеризуется непрерывной тягой к поиску новой информации, тревогой.
Чтобы избежать развитие у себя squeezed-синдрома, специалист рекомендовал соблюдать цифровую гигиену и пользоваться гаджетами по необходимости.
Ранее высказала врач-педиатр Люберецкой областной больницы Евгения Вайсеро высказала мнение о том, что отучить детей от привычки проводить слишком много времени с планшетом или смартфоном можно только собственным примером.
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