Подмосковный педиатр Вайсеро рассказала, как побороть у ребёнка зависимость от гаджетов

Фото: Istockphoto / dolgachov
Отучить детей от привычки проводить слишком много времени с планшетом или смартфоном можно только собственным примером. Такое мнение высказала врач-педиатр Люберецкой областной больницы Евгения Вайсеро. Она рассказала, как помочь ребёнку преодолеть зависимость от электронных устройств.
«Начать надо с себя, быть примером своим детям. Если мамы и папы сами не вылезают из телефонов, ребёнок будет подражать им. Во-первых, родителям важно проанализировать сколько времени они тратят на общение с ребёнком», – отметила врач, слова которой привели в пресс-службе Минздрава Подмосковья.Во-вторых, по словам специалиста, необходимо найти замену технике.
«Нужно не отбирать гаджет, а подумать с учётом интересов ребенка, как дать ему другие возможности. Для кого-то это занятия спортом, для кого-то – творчеством. Ещё один вариант – завести четвероногого друга», – посоветовала Вайсеро.Доктор считает важным приучать ребёнка общаться вживую: пригласить в дом друзей, отправиться всем вместе на пикник или в парк.
Врач назвала ещё один шаг к уходу от зависимости – установить определённое время, которое ребёнок может проводит за гаджетом. Однако при этом контролировать себя он должен сам.
Читайте также:
Долгопрудненские врачи избавили от боли в позвоночнике прыгнувшего с высоты пациента
В Королёве построят поликлинику на тысячу посещений в смену
Диспансеризацию прошли с начала года около 900 тысяч жителей Подмосковья
Лора Луганская