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Россиян предупредили о последствиях жевания пищи только на одной стороне рта

Стоматолог Ламарао: Привычка жевать на одной стороне рта грозит износом зубов
Фото: iStock/Pressmaster

Стоматолог Мануэлла Ламарао призвала отказаться от жевания пищи только на одной стороне рта. Об этом информирует издание Terra.



Специалист утверждает, что жевание преимущественно на одной стороне рта может привести к ускоренному износу определённых зубов, а также к проблемам с лицевыми мышцами и височно-нижнечелюстным суставом. Однако она отметила, что не у всех людей, имеющих эту привычку, обязательно возникнут проблемы со здоровьем. Последствия зависят от возраста, продолжительности и частоты жевания на одной стороне, а также от наличия стоматологических заболеваний.

Ламаро рекомендует тем, кто заметил у себя эту привычку, не пытаться сразу её изменить. Сначала следует выяснить, почему вы предпочитаете жевать на одной стороне. В зависимости от ситуации лечение может включать реставрацию зубов, установку протезов, ортодонтические мероприятия или специальный уход за височно-нижнечелюстным суставом, заключила стоматолог.

Екатерина Коршунова

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