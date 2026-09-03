Россиян предупредили о последствиях жевания пищи только на одной стороне рта

03 сентября 2026, 15:01

Стоматолог Ламарао: Привычка жевать на одной стороне рта грозит износом зубов

Фото: iStock/Pressmaster

Стоматолог Мануэлла Ламарао призвала отказаться от жевания пищи только на одной стороне рта. Об этом информирует издание Terra.