Россиян предупредили о последствиях жевания пищи только на одной стороне рта
Стоматолог Мануэлла Ламарао призвала отказаться от жевания пищи только на одной стороне рта. Об этом информирует издание Terra.
Специалист утверждает, что жевание преимущественно на одной стороне рта может привести к ускоренному износу определённых зубов, а также к проблемам с лицевыми мышцами и височно-нижнечелюстным суставом. Однако она отметила, что не у всех людей, имеющих эту привычку, обязательно возникнут проблемы со здоровьем. Последствия зависят от возраста, продолжительности и частоты жевания на одной стороне, а также от наличия стоматологических заболеваний.
Ламаро рекомендует тем, кто заметил у себя эту привычку, не пытаться сразу её изменить. Сначала следует выяснить, почему вы предпочитаете жевать на одной стороне. В зависимости от ситуации лечение может включать реставрацию зубов, установку протезов, ортодонтические мероприятия или специальный уход за височно-нижнечелюстным суставом, заключила стоматолог.
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